Harcosok KlubjaOrbán ViktorDonald Trump

Orbán Viktor: Amerikában rendben vagyunk, a meló megy tovább

A miniszterelnök a Harcosok Klubja tagjait tájékoztatta washingtoni útjáról. Orbán Viktor kiemelte: Magyarország számára kedvező gazdasági, védelmi és technológiai megállapodásokat sikerült elérni. „Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavaz” – mutatott rá a kormányfő.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 11:59
„A rezsicsökkentést megvédtük, velünk az is jól jár, aki nem ránk szavaz. Ezt vállaltam, és tartom a szavam” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubjának.

A kormányfő beszámolt washingtoni tárgyalásairól is:

Amerikában rendben vagyunk. A washingtoni megállapodásokon rengeteg pénzt kerestünk Magyarországnak.

Kiemelte, hogy az új egyezségek révén amerikai pénzügyi védőpajzs védi hazánkat, ami gazdasági biztonságot ad. Hozzátette, gazdasági, védelmi, nukleáris és űripari megállapodások a jövőt jelentik Magyarország számára.

„Ezekre mind szükség volt, mi pedig megállapodtunk a legkedvezőbb, legolcsóbb és a legmodernebb technológiát Magyarországra hozó megoldásokról” – írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor jelezte:

Az amerikai kalandnak vége, vissza Budapestre. Ma már nagyüzem. A meló megy tovább. Kár, hogy Szoboszlaiék elszúrták.

„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – zárta üzenetét Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump találkozója (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

