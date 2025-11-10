Orbán Viktor: Amerikában rendben vagyunk, a meló megy tovább

„A rezsicsökkentést megvédtük, velünk az is jól jár, aki nem ránk szavaz. Ezt vállaltam, és tartom a szavam” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubjának.

A kormányfő beszámolt washingtoni tárgyalásairól is:

Amerikában rendben vagyunk. A washingtoni megállapodásokon rengeteg pénzt kerestünk Magyarországnak.

Kiemelte, hogy az új egyezségek révén amerikai pénzügyi védőpajzs védi hazánkat, ami gazdasági biztonságot ad. Hozzátette, gazdasági, védelmi, nukleáris és űripari megállapodások a jövőt jelentik Magyarország számára.

„Ezekre mind szükség volt, mi pedig megállapodtunk a legkedvezőbb, legolcsóbb és a legmodernebb technológiát Magyarországra hozó megoldásokról” – írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor jelezte:

Az amerikai kalandnak vége, vissza Budapestre. Ma már nagyüzem. A meló megy tovább. Kár, hogy Szoboszlaiék elszúrták.

„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – zárta üzenetét Orbán Viktor.