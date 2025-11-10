Orbán Viktor kormánya továbbra is vásárolhat orosz olajat és földgázt. Donald Trump amerikai elnök különleges engedményt adott Magyarországnak annak ellenére, hogy az Egyesült Államok szigorú szankciókat vezetett be az orosz energiahordozók ellen, írta az Origo.
Történelmi diplomáciai győzelemről ír a német sajtó
Donald Trump amerikai elnök különleges mentességet adott Magyarországnak az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók alól – jelentős elismerést aratva Orbán Viktor kormányfő számára. A Bild szerint ez hatalmas diplomáciai siker a magyar miniszterelnöknek, hiszen olyan kedvezményt sikerült elérnie, amelyről a többi európai uniós tagállam csak álmodhat.
A döntést Orbán Viktor jelentette be péntek délután, a Fehér Házban tartott megbeszélése után.
Általános és határozatlan ideig érvényes felmentést kaptunk az orosz olaj és földgáz importjára vonatkozó korlátozások alól, két fő vezetéken keresztül
– közölte a miniszterelnök.
Egy, a Bloombergnek nyilatkozó amerikai tisztviselő megerősítette: Trump egyértelmű döntést hozott, és megértéssel kezelte Magyarország kérését. Az amerikai elnök újságírók előtt elmondta:
Magyarország számára nagyon nehéz más forrásból olajat és gázt beszerezni. Ahogy tudják, nem rendelkeznek tengerparttal, ami nagy hátrány.
Orbán–Trump-találkozó: üzletek is köttettek
Magyarország az orosz–ukrán háború kezdete óta fenntartotta energiaszállításait Oroszországból, és több ideiglenes mentességet is kihasznált az uniós szankciók alól. Most azonban Washington is engedékenyebbnek bizonyult – Orbán Viktor sikeres diplomáciai tárgyalásainak köszönhetően.
A magyar miniszterelnök több komoly amerikai gazdasági megállapodást ajánlott fel, hogy erősítse a két ország kapcsolatát. Százmillió dolláros szerződés készül a Westinghouse Electric Co.-val a paksi atomerőmű fűtőanyag-ellátására, amelyet jelenleg Oroszország biztosít. Hatszázmillió dollár értékű LNG-vásárlásról is tárgyalnak az Egyesült Államokkal, öt évre szóló megállapodás keretében.
Emellett védelmi és pénzügyi megállapodások is születhetnek, amelyekről a magyar delegáció a következő hetekben folytatja az egyeztetéseket.
„Új aranykor” – Orbán Viktor és Donald Trump kölcsönös dicsérete
Trump a találkozó kezdetén nagyszerű vezetőnek nevezte Orbán Viktort. A magyar kormányfő szerint a tárgyalás új fejezetet nyit a magyar–amerikai kapcsolatokban.
– Aranykort akarunk kezdeni az együttműködésben – fogalmazott.
A két vezető a háborús helyzetet is érintette. Trump elmondta, hogy érdekelné, miként tudna Magyarország hozzájárulni az ukrajnai békefolyamathoz, tekintettel Orbán jó kapcsolatára Vlagyimir Putyinnal.
További Külföld híreink
A beszélgetés egyik pillanatában Trump megkérdezte vendégétől: – Szerinted Ukrajna megnyerheti a háborút?
Orbán Viktor így válaszolt: – Csodák történhetnek…
Trump erre annyit tett hozzá: – Mindig van esély – utalva arra, hogy nem zár ki egy jövőbeni találkozót az orosz elnökkel sem.
Orbán Viktor diplomáciai áttörése
A német lap szerint a magyar kormányfő washingtoni látogatása komoly külpolitikai sikert jelent.
Magyarország az egyetlen európai ország, amely külön engedélyt kapott az orosz energiahordozók vásárlására az amerikai szankciók ellenére.
Ez nemcsak gazdasági stabilitást biztosít Budapestnek, hanem megerősíti Orbán Viktor szerepét is a nemzetközi politikai színtéren – ő az a vezető, aki egyszerre képes jó viszonyt fenntartani Moszkvával és Washingtonnal.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök barátjaként köszönti Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Bryan Dozier)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lázár János kulisszatitkokat árult el a washingtoni tárgyalásokról + videó
Reflektorfényben a magyar rezsivédelem.
Tusk: Nincsenek objektív okok arra, hogy Ukrajna elveszítse a háborút
Tusk szerint Lengyelország jövője Ukrajna sorsától függ.
Atomerőmű felett észleltek ismeretlen drónokat Belgiumban
Németország után Franciaország is segíti Belgiumot a belga légtérben észlelt drónok elhárításában.
Orbán–Trump-találkozó: Szijjártó Péter üzent az álhírgyártóknak
Az amerikai–magyar barátság győzelme.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lázár János kulisszatitkokat árult el a washingtoni tárgyalásokról + videó
Reflektorfényben a magyar rezsivédelem.
Tusk: Nincsenek objektív okok arra, hogy Ukrajna elveszítse a háborút
Tusk szerint Lengyelország jövője Ukrajna sorsától függ.
Atomerőmű felett észleltek ismeretlen drónokat Belgiumban
Németország után Franciaország is segíti Belgiumot a belga légtérben észlelt drónok elhárításában.
Orbán–Trump-találkozó: Szijjártó Péter üzent az álhírgyártóknak
Az amerikai–magyar barátság győzelme.