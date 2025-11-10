Orbán ViktorWashingtonsikerdiplomáciaTrump

Történelmi diplomáciai győzelemről ír a német sajtó

Donald Trump amerikai elnök különleges mentességet adott Magyarországnak az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók alól – jelentős elismerést aratva Orbán Viktor kormányfő számára. A Bild szerint ez hatalmas diplomáciai siker a magyar miniszterelnöknek, hiszen olyan kedvezményt sikerült elérnie, amelyről a többi európai uniós tagállam csak álmodhat.

2025. 11. 10.
Donald Trump amerikai elnök barátjaként köszönti Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét a washingtoni Fehér Házban, 2025. november 7-én Fotó: Bryan Dozier Forrás: NurPhoto/AFP
Orbán Viktor kormánya továbbra is vásárolhat orosz olajat és földgázt. Donald Trump amerikai elnök különleges engedményt adott Magyarországnak annak ellenére, hogy az Egyesült Államok szigorú szankciókat vezetett be az orosz energiahordozók ellen, írta az Origo.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke üdvözli Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a Fehér Házban, Washington D.C.-ben 2025. november 7-én. Fotó: Anadolu/AFP/Celal Gunes

A döntést Orbán Viktor jelentette be péntek délután, a Fehér Házban tartott megbeszélése után.

Általános és határozatlan ideig érvényes felmentést kaptunk az orosz olaj és földgáz importjára vonatkozó korlátozások alól, két fő vezetéken keresztül

– közölte a miniszterelnök.

Egy, a Bloombergnek nyilatkozó amerikai tisztviselő megerősítette: Trump egyértelmű döntést hozott, és megértéssel kezelte Magyarország kérését. Az amerikai elnök újságírók előtt elmondta:

Magyarország számára nagyon nehéz más forrásból olajat és gázt beszerezni. Ahogy tudják, nem rendelkeznek tengerparttal, ami nagy hátrány.

Orbán–Trump-találkozó: üzletek is köttettek 

Magyarország az orosz–ukrán háború kezdete óta fenntartotta energiaszállításait Oroszországból, és több ideiglenes mentességet is kihasznált az uniós szankciók alól. Most azonban Washington is engedékenyebbnek bizonyult – Orbán Viktor sikeres diplomáciai tárgyalásainak köszönhetően.

A magyar miniszterelnök több komoly amerikai gazdasági megállapodást ajánlott fel, hogy erősítse a két ország kapcsolatát. Százmillió dolláros szerződés készül a Westinghouse Electric Co.-val a paksi atomerőmű fűtőanyag-ellátására, amelyet jelenleg Oroszország biztosít. Hatszázmillió dollár értékű LNG-vásárlásról is tárgyalnak az Egyesült Államokkal, öt évre szóló megállapodás keretében. 

Emellett védelmi és pénzügyi megállapodások is születhetnek, amelyekről a magyar delegáció a következő hetekben folytatja az egyeztetéseket.

 

„Új aranykor” – Orbán Viktor és Donald Trump kölcsönös dicsérete

Trump a találkozó kezdetén nagyszerű vezetőnek nevezte Orbán Viktort. A magyar kormányfő szerint a tárgyalás új fejezetet nyit a magyar–amerikai kapcsolatokban.

– Aranykort akarunk kezdeni az együttműködésben – fogalmazott.

A két vezető a háborús helyzetet is érintette. Trump elmondta, hogy érdekelné, miként tudna Magyarország hozzájárulni az ukrajnai békefolyamathoz, tekintettel Orbán jó kapcsolatára Vlagyimir Putyinnal.

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 7: Hungary Prime Minister Viktor Orban speaks during a bilateral lunch with U.S President Donald Trump in the Cabinet Room of the White House on November 7, 2025 in Washington, DC. Orbán and Trump are expected to address the continued reliance of Hungary on Russian oil, a resource seen as critical for funding Moscow's war. Roberto Schmidt/Getty Images/AFP (Photo by ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Kiváló a kapcsolat az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök között. Fotó: Getty Images/AFP/Roberto Schmidt

A beszélgetés egyik pillanatában Trump megkérdezte vendégétől: – Szerinted Ukrajna megnyerheti a háborút?

Orbán Viktor így válaszolt: – Csodák történhetnek…

Trump erre annyit tett hozzá: – Mindig van esély – utalva arra, hogy nem zár ki egy jövőbeni találkozót az orosz elnökkel sem.

 

Orbán Viktor diplomáciai áttörése

A német lap szerint a magyar kormányfő washingtoni látogatása komoly külpolitikai sikert jelent.

Magyarország az egyetlen európai ország, amely külön engedélyt kapott az orosz energiahordozók vásárlására az amerikai szankciók ellenére.

Ez nemcsak gazdasági stabilitást biztosít Budapestnek, hanem megerősíti Orbán Viktor szerepét is a nemzetközi politikai színtéren – ő az a vezető, aki egyszerre képes jó viszonyt fenntartani Moszkvával és Washingtonnal.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök barátjaként köszönti Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Bryan Dozier)
 

Számos megállapodás született a magyar–amerikai csúcson – ezeken a területeken várhatók újabb amerikai beruházások

