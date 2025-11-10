Orbán Viktor sikeréről ír a világsajtó

„A világ vezető médiumai is kiemelten foglalkoztak az Orbán–Trump-találkozóval, amely új fejezetet nyitott a magyar–amerikai kapcsolatokban. A New York Times szerint Orbán Viktor „győzelmet aratott”, amikor Magyarország történelmi mentességet kapott az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók alól – ezzel megőrizve hazánk energiabiztonságát” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

Orbán Balázs Washingtonban Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció

A miniszterelnök politikai igazgatója felhívta arra is a figyelmet, hogy a Politico kiemelte: a két vezető „ugyanabból a kottából énekelt” az energiáról, a migrációról és az Európai Unióról – jelezve, hogy a magyar–amerikai stratégiai párbeszéd a közös értékekre és a kölcsönös tiszteletre épül. A Reuters felidézte, hogy Trump „nagyszerű vezető”-ként és „tiszteletre méltó államférfi”-ként méltatta Orbán Viktort, aki a migrációs válság kezelésében „nem hibázott, mint sok európai vezető”.