Orbán Viktor sikeréről ír a világsajtó

A világ vezető médiumai is kiemelten foglalkoztak az Orbán–Trump-találkozóval. A washingtoni találkozó bebizonyította: Magyarország képes érvényesíteni a nemzeti érdekeit a világ legnagyobb hatalmai között is, miközben következetesen képviseli a béke, az energiabiztonság és a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés politikáját – írta Facebook-oldalán Orbán Balázs.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 7:01
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„A világ vezető médiumai is kiemelten foglalkoztak az Orbán–Trump-találkozóval, amely új fejezetet nyitott a magyar–amerikai kapcsolatokban. A New York Times szerint Orbán Viktor „győzelmet aratott”, amikor Magyarország történelmi mentességet kapott az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók alól – ezzel megőrizve hazánk energiabiztonságát” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs. 

A miniszterelnök politikai igazgatója felhívta arra is a figyelmet, hogy a Politico kiemelte: a két vezető „ugyanabból a kottából énekelt” az energiáról, a migrációról és az Európai Unióról – jelezve, hogy a magyar–amerikai stratégiai párbeszéd a közös értékekre és a kölcsönös tiszteletre épül. A Reuters felidézte, hogy Trump „nagyszerű vezető”-ként és „tiszteletre méltó államférfi”-ként méltatta Orbán Viktort, aki a migrációs válság kezelésében „nem hibázott, mint sok európai vezető”.

Orbán Balázs arról is írt, hogy „a CNN és a Le Monde egyaránt hangsúlyozták, hogy a washingtoni találkozó megerősítette a magyar–amerikai szövetséget és Orbán Viktor nemzetközi szerepét a béke ügyében. 

A Washington Post szerint a Budapestre tervezett békecsúcs különösen fontos diplomáciai lehetőséget teremtett a magyar miniszterelnök számára, hogy a háború lezárását célzó tárgyalásokban „békehozóként és globális diplomataként” pozicionálhassa magát. 

Az Euronews úgy fogalmazott: „Trump győzelmet adott Orbánnak”, hiszen Magyarország elérte, amit célul tűzött ki – mentességet kapott az orosz energiaimportokra vonatkozó szankciók alól, miközben a két vezető baráti és kölcsönösen elismerő hangnemben tárgyalt.”

A washingtoni találkozó bebizonyította: Magyarország képes érvényesíteni a nemzeti érdekeit a világ legnagyobb hatalmai között is, miközben következetesen képviseli a béke, az energiabiztonság és a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés politikáját

– összegzett Orbán Balázs.

