Orbán Viktor: Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl

„Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre. Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 7:18
Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
„A tét számunkra nem is lehetett volna nagyobb. Az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra két-háromszoros rezsiköltségeket és ezer forintos benzinárat okozott volna Magyarországon. Igazi katasztrófát” – fogalmazott a miniszterelnök Facebook-bejegyzésében, és kiemelte:

Ezt a veszélyt sikerült elhárítanunk. Hogy a magyar családoknak olyan karácsonyuk lehessen, amilyenre vágytak.

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl. 

 

