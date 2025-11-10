Orbán Viktor: Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl

„A tét számunkra nem is lehetett volna nagyobb. Az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra két-háromszoros rezsiköltségeket és ezer forintos benzinárat okozott volna Magyarországon. Igazi katasztrófát” – fogalmazott a miniszterelnök Facebook-bejegyzésében, és kiemelte:
Ezt a veszélyt sikerült elhárítanunk. Hogy a magyar családoknak olyan karácsonyuk lehessen, amilyenre vágytak.
Orbán Viktor úgy fogalmazott:
Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)