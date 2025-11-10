Puzsér Róbert lekevert egy hatalmas pofont Magyar Péternek

A mostani mélyrepülése már a baloldalon is kiverte a biztosítékot.

Nagy Attila Tibor már rendszeresen kritizálja , Tordai Bence is kiosztotta a napokban, és már az egyik legnagyobb hívője, Puzsér Róbert is kiosztott neki egy hatalmas pofont.

Puzsér az Önkényes mérvadó című műsorban fakadt ki a Magyar Pétert vakon követő tiszásokra, azt kifogásolva, hogy szektaként működnek:

„De ott tart a tiszás szektatudat, hogy amikor azt mondod, hogy »áradtassék«, de hangot adsz annak, hogy speciel rossz érzésed van ezzel vagy azzal a Magyar Péter-megszólalással kapcsolatban, akkor fideszes vagy! Fideszes vagy! Legjobb esetben a Fidesz hasznos hülyéje vagy, mert nem lehet kritizálni!”