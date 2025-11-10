idezojelek
Poszt-trauma

Puzsér Róbert lekevert egy hatalmas pofont Magyar Péternek

Így múlik el a világ dicsősége.

Csépányi Balázs
Magyar Péter körül egyre fogy a levegő. Már a követői közül is egyre többen mondanak róla negatív véleményt. Ez nagy változás, hiszen volt olyan időszak, amikor egytelen negatív megjegyzés sem érkezett a Tisza Párt elnökével kapcsolatban, pedig akkoriban is hibát hibára halmozott. 

Leeresztett a lufi Fotó: Csudai Sándor

A mostani mélyrepülése már a baloldalon is kiverte a biztosítékot. 

Nagy Attila Tibor már rendszeresen kritizálja , Tordai Bence is kiosztotta a napokban, és már az egyik legnagyobb hívője, Puzsér Róbert is kiosztott neki egy hatalmas pofont.

Puzsér az Önkényes mérvadó című műsorban fakadt ki a Magyar Pétert vakon követő tiszásokra, azt kifogásolva, hogy szektaként működnek:

„De ott tart a tiszás szektatudat, hogy amikor azt mondod, hogy »áradtassék«, de hangot adsz annak, hogy speciel rossz érzésed van ezzel vagy azzal a Magyar Péter-megszólalással kapcsolatban, akkor fideszes vagy! Fideszes vagy! Legjobb esetben a Fidesz hasznos hülyéje vagy, mert nem lehet kritizálni!”

Tisztán látszik, hogy egyre többen fordulnak el Magyar Pétertől, a válság egyre jobban mélyül a Tisza Pártban.

Így múlik el a világ dicsősége…

Borítókép: Puzsér Róbert (Fotó: Hatlaczki Balazs)

