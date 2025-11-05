idezojelek
A Tisza-adatbotránya miatt borult a bili, kiderült a cselédmédia titka

Lehullt a függetlenség álarca.

Csépányi Balázs
2025. 11. 05.

Hatalmas botrány rázta meg a magyar politikai közéletet. Lapunk számolt be elsők között arról, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely csaknem kétszázezer nevet és az azokhoz tartozó megannyi más információt tartalmaz. Azóta bebizonyosodott, a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki a hatalmas névsor. Érzékeny adatok egész sora vált elérhetővé.

Magyar Péter, Tisza-adatbotrány
Tisza Világ app (Fotó: Krisztian Mate)

A kiszivárgott információk között szerepel a felhasználók

teljes neve,

lakcíme,

e-mail-címe,

választókerületi adata,

a regisztráció pontos ideje és helye, 

valamint az, hogy milyen készüléken regisztráltak.

Ez már önmagában skandalum, hiszen egy komoly párt, amely adatokat gyűjt, azokat a személyes információkat nagy becsben kell hogy tartsa. Hiszen ezek az állampolgárok rábízták a Tisza Pártra a személyes adataikat, az gondolták, hogy ott biztonságban lesznek. Nem így történt. A Tisza Párt gyakorlatilag megbukott. Magyar próbálta a szokásos kamu dumájával először az oroszokra, majd a Fideszre kenni a felelősséget, de ezúttal nagyon melléfogott. Már a saját emberei sem hisznek neki, nem hiszik el a hazugságait. Nincs mese, a felelősség Magyar Péteré és a Tisza Párté.

A történetnek azonban van egy nagyon érdekes vetülete, ami gyakorlatilag a magát függetlennek, objektívnek hazudó megmondóemberekről, színészekről, egykori SZDSZ-es korifeusokról és természetesen magáról a FOS-ról, a Független Objektív Sajtóról szól.

Ugyanis a kiszivárgott személyek adatai között pontosan ehhez a körhöz tartozó emberek voltak szépen sorban beregisztrálva. Természetesen mindenkinek szíve joga bárhova regisztrálni, bármilyen politikai formációt támogatni, de ahhoz viszont nincs joga egyetlen ismert közszereplőnek, a folyamatosan minket propagandistázó újságírónak sem, hogy magát ártatlan arccal függetlennek és objektívnek beállítva hazug módon megvezesse az embereket. 

A Tisza Párt adatbotránya egy felháborító eset, ki lesz vizsgálva, mi van az ügy hátterében. Azonban egy biztos, most ismét lehullott a hamis függetlenség álarca, kiderült a cselédmédia titka, a Telextől, a Magyar Hangon át, egészen a Válasz Online-ig. Nem lehet többé átverni, megvezetni az embereket.

Borítókép: A Tisza Világ applikáció (Forrás: Facebook/Tisza Párt/Képernyőkép)

