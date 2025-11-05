A Tisza-adatbotránya miatt borult a bili, kiderült a cselédmédia titka

Hatalmas botrány rázta meg a magyar politikai közéletet. Lapunk számolt be elsők között arról, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely csaknem kétszázezer nevet és az azokhoz tartozó megannyi más információt tartalmaz. Azóta bebizonyosodott, a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki a hatalmas névsor. Érzékeny adatok egész sora vált elérhetővé.
A kiszivárgott információk között szerepel a felhasználók
teljes neve,
lakcíme,
e-mail-címe,
választókerületi adata,
a regisztráció pontos ideje és helye,
valamint az, hogy milyen készüléken regisztráltak.
Ez már önmagában skandalum, hiszen egy komoly párt, amely adatokat gyűjt, azokat a személyes információkat nagy becsben kell hogy tartsa. Hiszen ezek az állampolgárok rábízták a Tisza Pártra a személyes adataikat, az gondolták, hogy ott biztonságban lesznek. Nem így történt. A Tisza Párt gyakorlatilag megbukott. Magyar próbálta a szokásos kamu dumájával először az oroszokra, majd a Fideszre kenni a felelősséget, de ezúttal nagyon melléfogott. Már a saját emberei sem hisznek neki, nem hiszik el a hazugságait. Nincs mese, a felelősség Magyar Péteré és a Tisza Párté.
A történetnek azonban van egy nagyon érdekes vetülete, ami gyakorlatilag a magát függetlennek, objektívnek hazudó megmondóemberekről, színészekről, egykori SZDSZ-es korifeusokról és természetesen magáról a FOS-ról, a Független Objektív Sajtóról szól.
Ugyanis a kiszivárgott személyek adatai között pontosan ehhez a körhöz tartozó emberek voltak szépen sorban beregisztrálva. Természetesen mindenkinek szíve joga bárhova regisztrálni, bármilyen politikai formációt támogatni, de ahhoz viszont nincs joga egyetlen ismert közszereplőnek, a folyamatosan minket propagandistázó újságírónak sem, hogy magát ártatlan arccal függetlennek és objektívnek beállítva hazug módon megvezesse az embereket.
A Tisza Párt adatbotránya egy felháborító eset, ki lesz vizsgálva, mi van az ügy hátterében. Azonban egy biztos, most ismét lehullott a hamis függetlenség álarca, kiderült a cselédmédia titka, a Telextől, a Magyar Hangon át, egészen a Válasz Online-ig. Nem lehet többé átverni, megvezetni az embereket.
Borítókép: A Tisza Világ applikáció (Forrás: Facebook/Tisza Párt/Képernyőkép)
…
