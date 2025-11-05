A Tisza-adatbotránya miatt borult a bili, kiderült a cselédmédia titka

Ugyanis a kiszivárgott személyek adatai között pontosan ehhez a körhöz tartozó emberek voltak szépen sorban beregisztrálva. Természetesen mindenkinek szíve joga bárhova regisztrálni, bármilyen politikai formációt támogatni, de ahhoz viszont nincs joga egyetlen ismert közszereplőnek, a folyamatosan minket propagandistázó újságírónak sem, hogy magát ártatlan arccal függetlennek és objektívnek beállítva hazug módon megvezesse az embereket.

A Tisza Párt adatbotránya egy felháborító eset, ki lesz vizsgálva, mi van az ügy hátterében. Azonban egy biztos, most ismét lehullott a hamis függetlenség álarca, kiderült a cselédmédia titka, a Telextől, a Magyar Hangon át, egészen a Válasz Online-ig. Nem lehet többé átverni, megvezetni az embereket.

Borítókép: A Tisza Világ applikáció (Forrás: Facebook/Tisza Párt/Képernyőkép)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!