Ügyészségi vizsgálatot kezdeményeztek a Tisza Párt Strabag-botránya miatt

Résztörvényességi ellenőrzés megindítását kérte Tényi István a Fővárosi Főügyészségnek írt beadványában, a Tisza Párt Strabag-botrányával összefüggésben – értesült a Magyar Nemzet.

A résztörvényességi ellenőrzés egy olyan jogorvoslati eszköz, amellyel az ügyészséghez lehet fordulni, ha egy párt (vagy akár civil szervezet, mozgalom) megsérthette a saját szabályait vagy a vonatkozó törvényeket.

Minden azzal kezdődött, amikor Lázár János a napokban írta ki a közösségi oldalán, hogy a strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba.

Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják. Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják

– hangsúlyozta a tárcavezető, majd így folytatta:

„Azt javasolom a Strabagnak és a hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak, hogy legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást”

– tette hozzá.

Az FPÖ főtitkára és parlamenti képviselője, Christian Hafenecker is megütközését fejezte ki azon információk kapcsán, amelyek szerint a Strabag építőipari vállalat beavatkozhatott a magyarországi választási kampányba. Hafenecker bejelentette, hogy parlamenti vizsgálatot kezdeményeznek az ügy tisztázására.

