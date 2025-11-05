Lázár JánosFővárosi FőügyészségnekTényi IstvánStrabagMagyar Péter

Ügyészségi vizsgálatot kezdeményeztek a Tisza Párt Strabag-botránya miatt

Az ügyészséghez fordult Tényi István azután, hogy felmerült annak a gyanúja, hogy a Strabag építőipari vállalat pénzelhette Magyar Péteréket – tudta meg a Magyar Nemzet. A botrányról először Lázár János beszélt, majd az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is megszólalt és teljes körű vizsgálatot követel.

Munkatársunktól
2025. 11. 05. 15:44
Résztörvényességi ellenőrzés megindítását kérte Tényi István a Fővárosi Főügyészségnek írt beadványában, a Tisza Párt Strabag-botrányával összefüggésben – értesült a Magyar Nemzet.

A résztörvényességi ellenőrzés egy olyan jogorvoslati eszköz, amellyel az ügyészséghez lehet fordulni, ha egy párt (vagy akár civil szervezet, mozgalom) megsérthette a saját szabályait vagy a vonatkozó törvényeket.

Minden azzal kezdődött, amikor Lázár János a napokban írta ki a közösségi oldalán, hogy a strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba.

Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják. Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják

– hangsúlyozta a tárcavezető, majd így folytatta:

„Azt javasolom a Strabagnak és a hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak, hogy legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást” 

– tette hozzá.

Az FPÖ főtitkára és parlamenti képviselője, Christian Hafenecker is megütközését fejezte ki azon információk kapcsán, amelyek szerint a Strabag építőipari vállalat beavatkozhatott a magyarországi választási kampányba. Hafenecker bejelentette, hogy parlamenti vizsgálatot kezdeményeznek az ügy tisztázására.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

