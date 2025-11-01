Az osztrákok szerint külpolitikai botrány, ha a Strabag támogatta a magyar ellenzék kampányát

Amint azt korábban megírtuk, Lázár János a Strabagnak üzent: azt írta közösségi oldalán, hogy a strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba.

Lázár János építési és közlekedési miniszter üzent a Strabagnak (Fotó: MTI)

„Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják. Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják” – hangsúlyozta a tárcavezető, majd így folytatta:

Azt javasolom a Strabagnak és a hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak, hogy legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást.

– A Strabagnak a munka sürgős garanciális elvégzését és a politikától való távolmaradást javaslom. És utána húzzanak el ebből az országból – jelentette ki Lázár János.