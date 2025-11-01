Magyar PéterFPÖHafeneckerStrabag

Az osztrákok szerint külpolitikai botrány, ha a Strabag támogatta a magyar ellenzék kampányát

Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára szerint külpolitikai botrányt jelentene, ha a Strabag építőipari óriáscég valóban részt vett volna a magyarországi ellenzék kampányának támogatásában. Az FPÖ parlamenti vizsgálatot kezdeményez, és válaszokat vár Beate Meinl-Reisinger külügyminisztertől, akinek pártja szoros kapcsolatban áll a vállalat fő tulajdonosával, Hans Peter Haselsteinerrel.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 12:39
Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára Fotó: HARALD SCHNEIDER Forrás: APA-PictureDesk
Amint azt korábban megírtuk, Lázár János a Strabagnak üzent: azt írta közösségi oldalán, hogy a strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba.

Lázár János építési és közlekedési miniszter üzent a Strabagnak
Lázár János építési és közlekedési miniszter üzent a Strabagnak (Fotó: MTI)

„Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják. Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják” – hangsúlyozta a tárcavezető, majd így folytatta:

Azt javasolom a Strabagnak és a hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak, hogy legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást.

– A Strabagnak a munka sürgős garanciális elvégzését és a politikától való távolmaradást javaslom. És utána húzzanak el ebből az országból – jelentette ki Lázár János.

Az FPÖ főtitkára és parlamenti képviselője, Christian Hafenecker megütközését fejezte ki azon információk kapcsán, amelyek szerint a Strabag építőipari vállalat beavatkozhatott a magyarországi választási kampányba. 

Amikor egy jelentős osztrák üzletember, akit évek óta a NEOS fő finanszírozójának tartanak, aktívan beavatkozik egy szomszédos ország választási kampányába, az egy hatalmas külpolitikai bomba

– fogalmazott Hafenecker, aki szerint Beate Meinl-Reisinger külügyminiszternek haladéktalanul további információkat kell adnia. A szabadságpárti politikus szerint a minisztériumnak tisztáznia kell, tudott-e bármit a történtekről, illetve érintettek lehettek-e az uniós szervek vagy brüsszeli ügynökségek – írja az OTS.

Hafenecker úgy gondolja, hogy a helyzet különösen visszás, mivel Ausztriában évek óta zajlik a vita az „orosz befolyásról”, miközben a nyugati beavatkozásokat szinte figyelmen kívül hagyják. „Nem lehet egyszerre felháborodni az egyik és szemet hunyni a másik felett – ez a kettős mérce iskolapéldája” – hangsúlyozta.

Az FPÖ főtitkára hozzátette: a NEOS politikai irányvonala szorosan összefügg Brüsszellel és Kijevvel, ezért szerinte jogos a kérdés, hogy európai vagy ukrán struktúrák is érintettek lehetnek-e a magyar belpolitikát érintő esetben.

Hafenecker bejelentette, hogy parlamenti vizsgálatot nyújtanak be az ügy tisztázására. Az FPÖ azt követeli, hogy a külügyminiszter hozza nyilvánosságra a Strabag, a NEOS, az uniós intézmények és a magyar ellenzéki pártok közötti minden kapcsolatfelvételt, találkozót és információáramlást.

„Ausztria külpolitikája nem válhat egy liberális hatalmi kartell játékterévé” – jelentette ki a politikus, hozzátéve: a magyar kormány álláspontja teljesen érthető, hiszen egy szuverén állam politikai életébe való beavatkozás elfogadhatatlan.

Ausztria nem válhat a pártpolitikai befolyás exportőrévé, miközben ugyanazok a körök itt minden koholt fenyegetéstől rettegnek. Ezt hívják kettős mércének – és Meinl-Reisinger ezt testesíti meg a legjobban

– zárta nyilatkozatát Hafenecker.

Borítókép: Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára (Fotó: AFP)

