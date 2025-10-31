Lázár JánosTisza PártStrabag

Lázár János a Strabagnak üzent: tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják

A pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak üzent a tárcavezető.

2025. 10. 31.
Fotó: MTI/Bús Csaba
– Ma nem tudjuk átadni a forgalom számára az M30-as autópálya lezárt szakaszát. Ezért mindenkitől elnézést kérünk. A kivitelező Strabag az általa rosszul elvégzett munka kijavítását 2024 végén 2025 október 31-re ígérte. Ezt az ígéretét a cég nem tartotta be – kérte az emberek türelmét Lázár János. 

Az építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán rámutatott:

a strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba.

„Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják. Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják” – hangsúlyozta a tárcavezető, majd így folytatta:

Azt javasolom a Strabagnak és a hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak, hogy legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást.

– A Strabagnak a munka sürgős garanciális elvégzését és a politikától való távolmaradást javaslom. És utána húzzanak el ebből az országból – jelentette ki Lázár János.


