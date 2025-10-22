Lázár János bekeményített: rendkívüli vizsgálatot rendel el a Strabag gátlástalan akciója miatt

A minisztérium közleménye szerint a cég a 2031-ben lejáró koncessziós szerződésüket úgy szeretné meghosszabbítani, hogy egy autópályát sem képesek megépíteni az általuk vállalt határidőre. Természetesen a kormánynak nincs szándéka, hogy ezt a szerződést meghosszabbítsa – sokkal sürgetőbb feladat az, hogy a 2031-ig tartó időszakra vonatkozó feltételeket is felülvizsgálja: a nyereségmegosztást racionalizálni kell. A nyereségből az államnak kedvezőbb feltételek mellett kell részesednie. Ezért az erre vonatkozó felülvizsgálatot Lázár János építési és közlekedési miniszter szerdán elrendelte.

Lázár János vizsgálatot rendelt el a határidők csúszása miatt a Strabag AKA Zrt-nél. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Továbbá a miniszter elrendelt egy rendkívüli auditot is, mert felmerül a gyanú, hogy a korábbi időszakban pénzügyi visszaélések következtek be a koncesszió során. „A Strabagnak azt javasoljuk, hogy készítse elő az utóbbi évek hiánytalan pénzügyi elszámolásait és teljesítéseit az auditra. Az ámokfutó felelősséghárításai helyett pedig igyekezzen elvégezni azt, amit vállalt! Nem fogjuk hagyni, hogy a Strabag diktáljon!” – zárul a Építési és Közlekedési Minisztérium közleménye.