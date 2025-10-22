Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

autópályaLázár JánoskoncesszióStrabag

Lázár János bekeményített: rendkívüli vizsgálatot rendel el a Strabag gátlástalan akciója miatt

„A Strabagnál teljes a valóságzavar! Nem elég, hogy az általuk vállalt határidőt sem tudják vállalni, és miattuk nem lehet átadni a forgalomnak az M30-as autópályát, most még egy gátlástalan és abszurd akcióba is belekezdtek a leányvállalatuk (M5 Holding GmbH) által tulajdonolt AKA Zrt. koncessziós szerződése kapcsán” – írja közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium.

2025. 10. 22. 11:32
Audit indul a Strabag ellen. Fotó: MTI/Kovács Tamás
A minisztérium közleménye szerint a cég a 2031-ben lejáró koncessziós szerződésüket úgy szeretné meghosszabbítani, hogy egy autópályát sem képesek megépíteni az általuk vállalt határidőre. Természetesen a kormánynak nincs szándéka, hogy ezt a szerződést meghosszabbítsa – sokkal sürgetőbb feladat az, hogy a 2031-ig tartó időszakra vonatkozó feltételeket is felülvizsgálja: a nyereségmegosztást racionalizálni kell. A nyereségből az államnak kedvezőbb feltételek mellett kell részesednie. Ezért az erre vonatkozó felülvizsgálatot Lázár János építési és közlekedési miniszter szerdán elrendelte.

Lázár János, Óbarok, 2025. szeptember 22.Az M1-es autópálya felújítási munkálatai miatti útterelés az Óbarok lehajtónál 2025. szeptember 22-én. Az M1-es autópálya 78 kilométer hosszan bővül kétszer három sávra az M0-s és a 94-es km-nél található Concó pihenő között. Ezen felül oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, intelligens leállósáv is épül.MTI/Kocsis Zoltán
Lázár János vizsgálatot rendelt el a határidők csúszása miatt a Strabag AKA Zrt-nél. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Továbbá a miniszter elrendelt egy rendkívüli auditot is, mert felmerül a gyanú, hogy a korábbi időszakban pénzügyi visszaélések következtek be a koncesszió során. „A Strabagnak azt javasoljuk, hogy készítse elő az utóbbi évek hiánytalan pénzügyi elszámolásait és teljesítéseit az auditra. Az ámokfutó felelősséghárításai helyett pedig igyekezzen elvégezni azt, amit vállalt! Nem fogjuk hagyni, hogy a Strabag diktáljon!” – zárul a Építési és Közlekedési Minisztérium közleménye.

 

