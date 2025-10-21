A kormány erős embere kimondta: be kell vezetni a kémiai kasztrálást

– Ez a legkártékonyabb, a társadalmat szétverő liberális baromságok egyike – jelentette ki Lázár János arra a felvetésre, hogy egyesek szerint a pedofília nem is bűncselekmény, sőt ezt valamiféle prevencióval kellene kezelni. Az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában hangsúlyozta: a pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény, semmi köze a betegségekhez.

Fotó: MTI/Kovács Attila

A pedofilokat és az ilyen hajlamúakat szigorúan kell büntetni és ki kell iktatni a társadalomból

– jelentette ki. Majd rámutatott: ha nincs halálbüntetés, akkor a kiiktatás tényleges életfogytiglan és/vagy a kasztrálás, amit nemcsak megérdemelnek, de a bűnvisszaesés és a bűnismétlés miatt meg is kell tenni velük, hogy soha többet ilyen ne következhessen be.

A miniszter tegnap a parlamentben is megszólalt a témában, amiről egy videót is megosztott a közösségi oldalán. Lázár János azt hangsúlyozta, hogy a gyermekvédelmiseknek nagyobb megbecsülés, a pedofiloknak pedig szigorúbb büntetés jár. – Nyilvánvaló, hogy béremelésre és hatékony humánpolitikai intézkedésekre van szükség a gyermekek, az állami gondozottak védelme érdekében – jelentette ki. Majd hozzátette: még egy dolgot szeretne javasolni a frakciótársainak és az országgyűlésnek:

Azt is meg kell vizsgálni, hogy a hatályos büntető törvénykönyv és annak alkalmazása milyen büntetésekhez vezet, ami nem a törvényhozás, nem a végrehajtó hatalom, hanem az igazságszolgáltatás feladata.

– Ma nullától húsz évig terjedhet a pedofil-bűncselekményt elkövetőkre kiszabott ítélet. Meg kell vizsgálni, hogy hány ilyen ítélet született, milyen szigorúak, milyen súlyosságúak az ítéletek, és ha ez nem elég, akkor akár a tényleges életfogytiglan irányába is lépéseket kell tenni. Illetve a Btk.-t szigorítani kell, a kémiai kasztrálást pedig akár cseh mintára, de semmiféleképpen nem önkéntes alapon kell bevezetni, hanem kötelezően kiszabható és alkalmazandó büntetésként – részletezte Lázár János.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a miniszter ezzel a témával foglalkozott. Emlékezetes, hogy Lázár János egy hónapja egy Lázárinfón már kijelentette, hogy akit

pedofil-bűncselekmény miatt kapnak el, és bebizonyosodik a bűnössége, lehessen Magyarországon tényleges életfogytiglanra ítélni. És ami Európában már létezik, be kell vezetni, ez pedig a kémiai kasztrálás

– közölte a miniszter. A tényleges életfogytiglan és a kémiai kasztrálás jelenthet szerinte visszatartó erőt a gyermekek elleni bűncselekmények esetében.