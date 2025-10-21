Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

pedofília bűncselekménypedofíliaéletfogytiglan

A kormány erős embere kimondta: be kell vezetni a kémiai kasztrálást

„A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény, semmi köze a betegségekhez.”

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 16:02
Fotó: MTI/Bús Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ez a legkártékonyabb, a társadalmat szétverő liberális baromságok egyike – jelentette ki Lázár János arra a felvetésre, hogy egyesek szerint a pedofília nem is bűncselekmény, sőt ezt valamiféle prevencióval kellene kezelni. Az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában hangsúlyozta: a pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény, semmi köze a betegségekhez.

Budapest, 2025. október 20. Lázár János építési és közlekedési miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 20-án. MTI/Kovács Attila
Fotó: MTI/Kovács Attila

A pedofilokat és az ilyen hajlamúakat szigorúan kell büntetni és ki kell iktatni a társadalomból

– jelentette ki. Majd rámutatott: ha nincs halálbüntetés, akkor a kiiktatás tényleges életfogytiglan és/vagy a kasztrálás, amit nemcsak megérdemelnek, de a bűnvisszaesés és a bűnismétlés miatt meg is kell tenni velük, hogy soha többet ilyen ne következhessen be.

A miniszter tegnap a parlamentben is megszólalt a témában, amiről egy videót is megosztott a közösségi oldalán. Lázár János azt hangsúlyozta, hogy a gyermekvédelmiseknek nagyobb megbecsülés, a pedofiloknak pedig szigorúbb büntetés jár. – Nyilvánvaló, hogy béremelésre és hatékony humánpolitikai intézkedésekre van szükség a gyermekek, az állami gondozottak védelme érdekében – jelentette ki. Majd hozzátette: még egy dolgot szeretne javasolni a frakciótársainak és az országgyűlésnek:

Azt is meg kell vizsgálni, hogy a hatályos büntető törvénykönyv és annak alkalmazása milyen büntetésekhez vezet, ami nem  a törvényhozás, nem a végrehajtó hatalom, hanem az igazságszolgáltatás feladata.

– Ma nullától húsz évig terjedhet a pedofil-bűncselekményt elkövetőkre kiszabott ítélet. Meg kell vizsgálni, hogy hány ilyen ítélet született, milyen szigorúak, milyen súlyosságúak az ítéletek, és ha ez nem elég, akkor akár a tényleges életfogytiglan irányába is lépéseket kell tenni. Illetve a Btk.-t szigorítani kell, a kémiai kasztrálást pedig akár cseh mintára, de semmiféleképpen nem önkéntes alapon kell bevezetni, hanem kötelezően kiszabható és alkalmazandó büntetésként – részletezte Lázár János.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a miniszter ezzel a témával foglalkozott. Emlékezetes, hogy Lázár János egy hónapja egy Lázárinfón már kijelentette, hogy akit 

pedofil-bűncselekmény miatt kapnak el, és bebizonyosodik a bűnössége, lehessen Magyarországon tényleges életfogytiglanra ítélni. És ami Európában már létezik, be kell vezetni, ez pedig a kémiai kasztrálás

– közölte a miniszter. A tényleges életfogytiglan és a kémiai kasztrálás jelenthet szerinte visszatartó erőt a gyermekek elleni bűncselekmények esetében.

 

 

Borítókép: Lázár János (Fotó: MTI/Bús Csaba)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu