Lázár János: A pedofiloknak életfogytig tartó börtön és kémiai kasztrálás járjon! + videó

– A pedofilokat börtönbe kell küldeni, és a pedofíliával vádolókat szintén következetesen meg kell büntetni – jelentette ki Lázár János a soproni Lázárinfón.

Sopronban hirdetett Lázárinfót az építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Bús Csaba)

A miniszter rámutatott: ami az elmúlt 72 órában Magyarországon néhány sajtótermék, néhány befolyásos véleményvezér, néhány politikus közreműködésével zajlik, annak célja, hogy a magyar államot meggyengítse.

Akik ezekért az utalásokért fizetnek a kérdezőknek, a parlamenti kérdezőknek, az újságíróknak és itt kérdezőknek is, a magyar államot akarják meggyöngíteni, Magyarországot és annak kormányát akarják ellehetetleníteni alaptalan vádakkal

– hangsúlyozta Lázár János. Majd kijelentette: sem a kormányzatban, sem a Fidesz vezetésében egyetlenegy pedofil sincs. Minden vád teljes egészében alaptalan. Azok hazudnak, akik ilyet állítanak – tette hozzá.

Kémiai kasztrálást javasol a miniszter

– Beszéljünk akkor a gyermekvédelemről vagy a pedofilkérdésről. Eléggé radikális vagyok ennek a kérdésnek mind a két részében, ugyanis a legsúlyosabb bűncselekménynek a kiszolgáltatott emberek sérelmére elkövetett bűncselekményeket tekintem. Amikor egy idős házaspárt megfosztanak, kirabolnak, megvernek vagy megölnek, azért halálbüntetés járna, ha igazság lenne. Aki egy gyerekkel szemben erőszakot, pedofíliát követ el, azzal szemben halálbüntetés lenne az igazságos – jelentette ki Lázár János. Hozzátette: az Európai Unió ezt tiltja, de ő két javaslatot kíván tenni a kormány és a parlament elé.

Akit pedofil bűncselekmény miatt kapnak el, és bebizonyosodik a bűnössége, lehessen Magyarországon tényleges életfogytiglanra ítélni. És ami Európában már létezik, be kell vezetni, ez pedig a kémiai kasztrálás

– közölte a miniszter. A tényleges életfogytiglan és kémiai kasztrálás jelenthet szerinte visszatartó erőt a gyermekek elleni bűncselekmények esetében.

