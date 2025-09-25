  • Magyar Nemzet
Hatalomvágy hajszolja a baloldali ellenzéket, amit tesznek, az undorító – vélekedik Menczer Tamás

A Szőlő utcai ügyhöz hasonló hazug lejáratást normális és tisztességes ember nem tesz.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 14:38
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
– Normális és tisztességes ember nem vádol a legundorítóbb aljasságokkal senkit bizonyíték nélkül – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rámutatott: „Ezek a hatalomért mindenre képesek. Se Istent, se embert nem ismernek, ha a hatalomról van szó.”

Budapest, 2025. szeptember 16. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart az Országházban 2025. szeptember 16-án. Október elejéig tartó szórólapkampányt indít a Fidesz annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a "Tisza-adóról" és a lehetséges hatásáról - jelentette be a a kormánypártok kommunikációs igazgatója. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Amit most csinálnak az undorító, és felelni is fognak érte

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató arra a baloldali lejárató hadjáratra célzott, amelyről már a Magyar Nemzet is beszámolt. A baloldal – köztük Magyar Péter – hazugságokra alapozva a kormányt hibáztatja egy olyan ügyben, amelyről bebizonyosodott, hogy nem létezik, és csak az ő fejükben van. A kitalált Szőlő utcai ügy hátterében ráadásul külföldi titkosszolgálati szál is felfedezhető.


Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

