Hatalomvágy hajszolja a baloldali ellenzéket, amit tesznek, az undorító – vélekedik Menczer Tamás

– Normális és tisztességes ember nem vádol a legundorítóbb aljasságokkal senkit bizonyíték nélkül – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rámutatott: „Ezek a hatalomért mindenre képesek. Se Istent, se embert nem ismernek, ha a hatalomról van szó.”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Amit most csinálnak az undorító, és felelni is fognak érte

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató arra a baloldali lejárató hadjáratra célzott, amelyről már a Magyar Nemzet is beszámolt. A baloldal – köztük Magyar Péter – hazugságokra alapozva a kormányt hibáztatja egy olyan ügyben, amelyről bebizonyosodott, hogy nem létezik, és csak az ő fejükben van. A kitalált Szőlő utcai ügy hátterében ráadásul külföldi titkosszolgálati szál is felfedezhető.