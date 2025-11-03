Futótűzként terjed a neten Magyar Péter legújabb agymenése, erre senki sem számított

Az összeomlás szélén Magyar Péter és a Tisza Párt. A zsebmessiás teljesen kifogyott az ötletekből, legújabb agymenésén már tényleg csak nevetni lehet.
Szentirályi Alexandra rávilágított a lényegre:
– Etikai kódexet szeretne egy olyan ember, aki úgy került a politikába, hogy közös otthonukban lehallgatta a feleségét, elárulta családját és saját közösségét – mutatott rá a politikus közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke mindezt azzal kapcsolatban írt, hogy Magyar Péter etikai kódexet szeretne létrehozni. A Tisza Párt elnöke azért akarja ezt létrehozni, mert nem tetszik neki az, amilyen módszerekkel elmondják róla az igazságot. A saját tettei és az, hogy megvezeti a követőit, továbbra sem zavarják.
Magyar Péter beszél etikai kódexről – ehhez olyan vastag arcbőr kell, mint egy kódex borítója…
– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.
De Magyar Péter javaslatát Dobrev pártjában is kemény kritikával fogadták. Jószai Teodóra, a DK politikusa szarkasztikus bejegyzésben kritizálta a Tisza Párt elnökének a javaslatát:
Legyen etikai kódex? Legyen. 1. pont: nem hallgatsz le senkit…
Szóval zajlik az élet a hazai közéletben. Ahogy közeledünk a választáshoz egyre jobban látszik, hogy az idő nem Magyar Péternek dolgozik.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián/MW)
