Futótűzként terjed a neten Magyar Péter legújabb agymenése, erre senki sem számított

Kapaszkodjanak meg!

Szentirályi AlexandraDKetikai kódexMagyar Péter 2025. 11. 03. 5:17
Fotó: Máté Krisztián

Az összeomlás szélén Magyar Péter és a Tisza Párt. A zsebmessiás teljesen kifogyott az ötletekből, legújabb agymenésén már tényleg csak nevetni lehet.

Magyar Péter
Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Szentirályi Alexandra rávilágított a lényegre:

– Etikai kódexet szeretne egy olyan ember, aki úgy került a politikába, hogy közös otthonukban lehallgatta a feleségét, elárulta családját és saját közösségét – mutatott rá a politikus  közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke mindezt azzal kapcsolatban írt, hogy Magyar Péter etikai kódexet szeretne létrehozni. A Tisza Párt elnöke azért akarja ezt létrehozni, mert nem tetszik neki az, amilyen módszerekkel elmondják róla az igazságot. A saját tettei és az, hogy megvezeti a követőit, továbbra sem zavarják.

Magyar Péter beszél etikai kódexről – ehhez olyan vastag arcbőr kell, mint egy kódex borítója… 

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

De Magyar Péter javaslatát Dobrev pártjában is kemény kritikával fogadták. Jószai Teodóra, a DK politikusa szarkasztikus bejegyzésben kritizálta a Tisza Párt elnökének a javaslatát:

Legyen etikai kódex? Legyen. 1. pont: nem hallgatsz le senkit…

Szóval zajlik az élet a hazai közéletben. Ahogy közeledünk a választáshoz egyre jobban látszik, hogy az idő nem Magyar Péternek dolgozik.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián/MW)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

