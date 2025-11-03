Futótűzként terjed a neten Magyar Péter legújabb agymenése, erre senki sem számított

Szentirályi Alexandra rávilágított a lényegre:

– Etikai kódexet szeretne egy olyan ember, aki úgy került a politikába, hogy közös otthonukban lehallgatta a feleségét, elárulta családját és saját közösségét – mutatott rá a politikus közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke mindezt azzal kapcsolatban írt, hogy Magyar Péter etikai kódexet szeretne létrehozni. A Tisza Párt elnöke azért akarja ezt létrehozni, mert nem tetszik neki az, amilyen módszerekkel elmondják róla az igazságot. A saját tettei és az, hogy megvezeti a követőit, továbbra sem zavarják.

Magyar Péter beszél etikai kódexről – ehhez olyan vastag arcbőr kell, mint egy kódex borítója…

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.