Fekete-Győr András oltári kamuján röhög az internet, ezeknek tényleg elmentek otthonról

Mi sem mutatja jobban, hogy nagyon betaláltak a baloldalon a miniszterelnök édesanyjának a szavai, mint az, hogy ilyen vehemensen támadják. Az őszinteség, a nyíltság és a szeretet megnyilvánulása mindig pánikot okoz a baloldalon, mert tőlük idegen ez a hang.

Kár, hogy a békéért menetelni kell és az nem magától van – mondta a fiatal youtubernek adott interjúban Sipos Erzsébet, Orbán Viktor miniszterelnök édesanyja az október 23-i Békemeneten. Mint hangsúlyozta, ha veszély van, akkor vigyázni kell, minden évben részt vesz az eseményen, mert ott a helye, a kormányfőt pedig akkor is támogatná, ha nem a fia volna.

Büszke vagyok rá, ahogy a többi gyerekemre is. Nagyon aggódom érte a történelmi ismereteim alapján is, drukkolok neki

– fejtette ki. Majd hozzátette, 12 unokája és hét dédunokája van, nem mindegy neki, hogyan alakul az ő jövőjük.