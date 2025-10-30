Fekete-Győr András oltári kamuján röhög az internet, ezeknek tényleg elmentek otthonról

Hatalmas bajban a Magyar Péter vezette baloldal. A közhangulatból és a közvélemény-kutatási adatokból is tisztán látszik, a Tisza Párt száguld a bukás felé. Ezt ők természetesen nem vallják be, de aki egy kicsit is józanul gondolkodik a térfelükön, az pontosan látja a folyamatokat, pontosan látja, hogy eddig lehetett hazugságokkal pumpálni a lufit, mára kidurrant.
A Békemenet verte be az utolsó szöget a Tisza Párt koporsójába, ott megmutatkozott, a kormánypártok mögött hatalmas erő van, ami nem a gyűlöletre, hanem a szeretet erejére épít. Lehet ezt kigúnyolni, kifigurázni, de a tények makacs dolgok, hatalmas erő állt fel Orbán Viktor mögött, ami már tényleg a Holdról is látszik. A pánik tehát hatalmas a baloldalon. Mind a mai napig nem tudják megemészteni a Békemenet sikerét. Most éppen előszedték Orbán Viktor édesanyjának a nyilatkozatát, amit a menet során adott egy influenszernek, hogy az egész megrendezett volt, PR-akció, semmi több.
A Momentum többszörösen megbukott, leszerepelt politikusa a következőket írta a Facebook-oldalán:
„Komolyan azt gondolja, hogy bárki elhiszi, hogy az édesanyja »spontán« felbukkanása és interjúja a Békemeneten nem egy előre kitervelt, gondosan megrendezett, szánalmas színjáték volt? Hogy nem egy tudatos döntés volt, hogy beküldték őt a tömegbe, pontosan számolva azzal, hogy egy kamera majd megtalálja, és egy »emberi pillanattal« próbálják meg javítani az ön romokban lévő renoméját? Ha azt hiszi, ezt bárki beveszi, akkor ön még annál is hülyébbnek nézi a magyarokat, mint gondoltuk. Ez egyértelműen egy PR-akció Rogán Antal műhelyéből, miután látják, hogy nagyon nagy a baj.”
Mi sem mutatja jobban, hogy nagyon betaláltak a baloldalon a miniszterelnök édesanyjának a szavai, mint az, hogy ilyen vehemensen támadják. Az őszinteség, a nyíltság és a szeretet megnyilvánulása mindig pánikot okoz a baloldalon, mert tőlük idegen ez a hang.
Kár, hogy a békéért menetelni kell és az nem magától van – mondta a fiatal youtubernek adott interjúban Sipos Erzsébet, Orbán Viktor miniszterelnök édesanyja az október 23-i Békemeneten. Mint hangsúlyozta, ha veszély van, akkor vigyázni kell, minden évben részt vesz az eseményen, mert ott a helye, a kormányfőt pedig akkor is támogatná, ha nem a fia volna.
Büszke vagyok rá, ahogy a többi gyerekemre is. Nagyon aggódom érte a történelmi ismereteim alapján is, drukkolok neki
– fejtette ki. Majd hozzátette, 12 unokája és hét dédunokája van, nem mindegy neki, hogyan alakul az ő jövőjük.
Fekete-Győr András ezzel a posztjával ismét kinevettette magát, rajta röhög az egész internet. Jobban tette volna, ha csendben marad, Magyar Péter ezért nem fogja megdicsérni az újabb vereség rémétől megvadult, ügybuzgó momentumost.
Borítókép: Fekete-Győr András (Fotó: Havran Zoltán)
Göncz Árpádtól Zaluzsnij pajzsáig
Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait.
Schmidt Máriát agyonverni nem kell félnetek
Vajon mit üzen Pintér Béla a mai idegrángásos Magyarországnak, amelyben már így is elszabadultak a sötét indulatok?
Ami elég hosszú ideje tart...
Meya Åberg, gyere ide hozzánk. Itt nem fognak megerőszakolni fekete barbárok!
Tanú lesz az egész ország
Politikussal szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja a Szőlő utcai ügyben.
Schmidt Mária rituális agyonverése
Beszélnünk kell a fiatalokkal!
Kilenc kérdésem Magyar Péterhez
Miért épp Európa és Amerika fejlődött a legjobban?
Márki-Zay Péter aljassága határtalan, kikészült Orbán vatikáni látogatásától

Erre már nincsenek szavak.
Erre már nincsenek szavak.
Már csak ez hiányzott Magyar Péternek, most rendesen a tyúkszemére léptek
A Tisza Párt elnöke a valószínűtlen meséiről híressé vált Münchhausen bárót is lepipálta.
Cseh Katalin hatalmas öngólt lőtt, méghozzá Magyar Péter kapujába
Ez nagyon nem hiányzott a Tisza Párt elnökének.
Perintfalvi Rita megtörte a csendet, mindent bevallott, nincs több titok

Végre megtudtuk az igazságot!
Végre megtudtuk az igazságot!
