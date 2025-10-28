Már csak ez hiányzott Magyar Péternek, most rendesen a tyúkszemére léptek

Az internet kőkemény harcosa, Wellor is megelégelte, majd megénekelte Magyar Péter megalomániáját és önimádatát a Köszönjük, Peti! (Münchhausen Mix) című új dalában.

Íme néhány vitriolos mondat a slágergyanús nótából:

Egy szavaddal békét teremtesz,

szólsz, és Gázában rend lesz.

Az egész világ előtted esik hasra,

ha embert küldünk, te mész a Marsra



Köszi a gólyostollat,

Köszi a dinamót,

Köszi a c-vitamint,

Köszia 6:3-at,

Köszi a kétharmadot

Köszi a Rubik-kockát



Mindenek köze van hozzád



Köszönjük, Peti, te mindent elintézel!

Nobel-díjat, béketárgyalást

Köszönjük a honfoglalást!

Köszönjük az ősrobbanást!



Köszönjük, Peti, te mindent elintézel!

Minden nagyot szólt, köszönjük a déli harangszót!



Ha Mohácsnál neked van hatalmad, akkor Isztambul, ma magyar gyarmat

Csak csettintesz és lejattol Trump és Putyin, arcképed ott van minden tanga bugyin

Behoztad a néped a Vereckei-hágón,

lyukat vágtál a kommunista zászlón

A Terminátor legyőzve, megmentetted John Connort

A Hősök-terén lesz rólad bronz szobor. (...)