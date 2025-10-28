idezojelek
Poszt-trauma

Már csak ez hiányzott Magyar Péternek, most rendesen a tyúkszemére léptek

A Tisza Párt elnöke a valószínűtlen meséiről  híressé vált Münchhausen bárót is lepipálta.

Csépányi Balázs
Magyar PéterkémtollWellorMünchhausentitkosszolgálat 2025. 10. 28.

Magyar Péter a valószínűtlen meséiről  híressé vált Münchhausen bárót is megszégyenítő kalandokba keveredett, amióta belépett a politikába. Míg a regény hősének megadatott a holdutazás, az ágyúgolyón való lovaglás és saját magának a mocsárból való kiemelése sértetlenül, saját hajánál fogva. 

Wellor, Magyar Péter
Magyar (Münchausen) Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Addig a Tisza Párt vezetőjének meséjében a következők történtek amióta színre lépett: lehallgatta a saját feleségét, majd ebből akart politikai előnyt kovácsolni, a saját követőit sértegette, részegen jampizott egy szórakozóhelyen, kémtollakra vadászott, autós üldözésben vett részt, napraforgónak nézett egy gazt, állítása szerint lekapcsolta a titkosszolgálat az internetet, ahol éppen felszólalt és közben Münchhausen bárót megszégyenítő módon folyton folyvást hazudott

Az internet kőkemény harcosa, Wellor is megelégelte, majd megénekelte Magyar Péter megalomániáját és önimádatát a Köszönjük, Peti! (Münchhausen Mix) című új dalában.

Íme néhány vitriolos mondat a slágergyanús nótából:

Egy szavaddal békét teremtesz, 

szólsz, és Gázában rend lesz.

Az egész világ előtted esik hasra, 

ha embert küldünk, te mész a Marsra

Köszi a gólyostollat, 

Köszi a dinamót, 

Köszi a c-vitamint, 

Köszia 6:3-at, 

Köszi a kétharmadot

Köszi a Rubik-kockát
 

Mindenek köze van hozzád

Köszönjük, Peti, te mindent elintézel!

Nobel-díjat, béketárgyalást

Köszönjük a honfoglalást!

Köszönjük az ősrobbanást!

Köszönjük, Peti, te mindent elintézel!

Minden nagyot szólt, köszönjük a déli harangszót!

Ha Mohácsnál neked van hatalmad, akkor Isztambul, ma magyar gyarmat

Csak csettintesz és lejattol Trump és Putyin, arcképed ott van minden tanga bugyin

Behoztad a néped a Vereckei-hágón,

 lyukat vágtál a kommunista zászlón

A Terminátor legyőzve, megmentetted John Connort

A Hősök-terén lesz rólad bronz szobor. (...)

Itt hallgathatják meg Wellor új szerzeményét:

Az utóbbi hónapok mélyrepülését látva, könnyen előfordulhat, hogy Magyar Péter úgy fog elrepülni a magyar közéletből, mint Münchhausen báró azon a bizonyos ágyúgolyón. Mindenesetre Wellor ezzel a zseniális, humoros dallal begyújtotta a kanócot a már bekészített, kilövésre kész ágyún.

Borítókép: Wellor új dalának youtube-os borítóképe (Fotó: Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 


 

