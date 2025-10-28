Már csak ez hiányzott Magyar Péternek, most rendesen a tyúkszemére léptek

Magyar Péter a valószínűtlen meséiről híressé vált Münchhausen bárót is megszégyenítő kalandokba keveredett, amióta belépett a politikába. Míg a regény hősének megadatott a holdutazás, az ágyúgolyón való lovaglás és saját magának a mocsárból való kiemelése sértetlenül, saját hajánál fogva.
Addig a Tisza Párt vezetőjének meséjében a következők történtek amióta színre lépett: lehallgatta a saját feleségét, majd ebből akart politikai előnyt kovácsolni, a saját követőit sértegette, részegen jampizott egy szórakozóhelyen, kémtollakra vadászott, autós üldözésben vett részt, napraforgónak nézett egy gazt, állítása szerint lekapcsolta a titkosszolgálat az internetet, ahol éppen felszólalt és közben Münchhausen bárót megszégyenítő módon folyton folyvást hazudott.
Az internet kőkemény harcosa, Wellor is megelégelte, majd megénekelte Magyar Péter megalomániáját és önimádatát a Köszönjük, Peti! (Münchhausen Mix) című új dalában.
Íme néhány vitriolos mondat a slágergyanús nótából:
Egy szavaddal békét teremtesz,
szólsz, és Gázában rend lesz.
Az egész világ előtted esik hasra,
ha embert küldünk, te mész a Marsra
Köszi a gólyostollat,
Köszi a dinamót,
Köszi a c-vitamint,
Köszia 6:3-at,
Köszi a kétharmadot
Köszi a Rubik-kockát
Mindenek köze van hozzád
Köszönjük, Peti, te mindent elintézel!
Nobel-díjat, béketárgyalást
Köszönjük a honfoglalást!
Köszönjük az ősrobbanást!
Köszönjük, Peti, te mindent elintézel!
Minden nagyot szólt, köszönjük a déli harangszót!
Ha Mohácsnál neked van hatalmad, akkor Isztambul, ma magyar gyarmat
Csak csettintesz és lejattol Trump és Putyin, arcképed ott van minden tanga bugyin
Behoztad a néped a Vereckei-hágón,
lyukat vágtál a kommunista zászlón
A Terminátor legyőzve, megmentetted John Connort
A Hősök-terén lesz rólad bronz szobor. (...)
Itt hallgathatják meg Wellor új szerzeményét:
Az utóbbi hónapok mélyrepülését látva, könnyen előfordulhat, hogy Magyar Péter úgy fog elrepülni a magyar közéletből, mint Münchhausen báró azon a bizonyos ágyúgolyón. Mindenesetre Wellor ezzel a zseniális, humoros dallal begyújtotta a kanócot a már bekészített, kilövésre kész ágyún.
Borítókép: Wellor új dalának youtube-os borítóképe (Fotó: Képernyőkép)
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
