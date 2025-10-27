idezojelek
Cseh Katalin hatalmas öngólt lőtt, méghozzá Magyar Péter kapujába

Ez nagyon nem hiányzott a Tisza Párt elnökének.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cseh KatalinMomentumFacebookTisza PártZsebmessiásMagyar Péter 2025. 10. 27.

Cseh Katalin ismét megszólalt. Bár jobban tette volna, ha csendben marad, mert a megszólalásaival többet árt, mint használ a ballib ellenzéki oldalnak. 

Cseh Katalin, Magyar Péter
Magyar Péter (Forrás: Mediaworks/ Markovics Gábor )

A Momentum politikusa ezúttal a Facebook-oldalán vágott a Tisza Párt alá:

 „Őszintén, nehéz ezt szavakba önteni. Miközben Brüsszelben Európa jövőjéről, a szabadságról és a jogállamiságról tárgyalunk, otthon épp azok kerülnek célkeresztbe, akik hisznek az egyenlőségben és a sokszínűségben. Ott voltam a betiltott pécsi Pride-on, a nagyváradi Pride-on, és a budapesti Pride-on is. Láttam, milyen sokan gyűlnek össze, elutasítva a gyűlöletkeltést. Arra kértem az uniós biztost, hogy ne hagyják magukra a magyar LMBTQ-közösséget, és haladéktalanul lépjenek fel a jogfosztás ellen. Az uniós szabályok betartása nem lehet opcionális: nem engedhetjük, hogy bárkit megbüntessenek azért, mert kiáll az alapvető jogokért!”

Ne szépítsük, a Momentum bukott EP-képviselője mostanra a vereség szinonimája lett. Donáth Annával együtt ő volt az, aki Brüsszelben mindent megtett a saját hazája ellen. Szervilis módon szolgálta ki a nemzetközi baloldalt, nem törődve azzal, hogy a magyar embereknek mi az érdekük. Ennek meg is lett az eredménye, a júniusi választáson elzavarták őket a magyarok, elveszítették a mandátumaikat. Hiába mosolyog továbbra is zavartan Cseh Katalin, bizony ítéletet mondtak felettük az emberek. Azért penderítették ki őket az EP-ből, mert a saját hazájuk ellen dolgoztak és idegen érdeket képviseltek.

Többször leírtuk, hogy a tavalyi választáson nagyon csúnyán leszerepelt Momentum az LMBTQ-témát meglovagolva igyekszik magát láthatóvá tenni, bár azt nem tudni egyelőre, hogy ezzel konkrétan mi a céljuk, hiszen nem indulnak jövőre a választáson, mivel eltakarították őket Magyar Péter útjából. Azonban ahogy a Tisza Párt szánalmas jelöltállítási mizériáját látjuk, könnyen lehet, hogy a Zsebmessiás rá fog fanyalodni a momentumos ficsúrokra az egyéni jelöltek kiválasztásakor. 

Ha pedig ez így van, akkor bizony Cseh Katalin hatalmas öngólt lőtt, méghozzá Magyar Péter kapujába. A magyar emberek világosan kimondták, köszönik szépen, nem kérnek az LMBTQ-ideológiából és azokból a pártokból sem, akik ezt a propagandát nyomják egyfolytában.

Ilyen egyszerű a képlet.

Borítókép: Cseh Katalin az EP strasbourgi plenárisán 2021 nyarán (Forrás: Európai Parlament)

