Cseh Katalin hatalmas öngólt lőtt, méghozzá Magyar Péter kapujába

Ne szépítsük, a Momentum bukott EP-képviselője mostanra a vereség szinonimája lett. Donáth Annával együtt ő volt az, aki Brüsszelben mindent megtett a saját hazája ellen. Szervilis módon szolgálta ki a nemzetközi baloldalt, nem törődve azzal, hogy a magyar embereknek mi az érdekük. Ennek meg is lett az eredménye, a júniusi választáson elzavarták őket a magyarok, elveszítették a mandátumaikat. Hiába mosolyog továbbra is zavartan Cseh Katalin, bizony ítéletet mondtak felettük az emberek. Azért penderítették ki őket az EP-ből, mert a saját hazájuk ellen dolgoztak és idegen érdeket képviseltek.