Apáti Bence rendesen odasózott a fanatikus Magyar Péter-hívőknek

Tegnap lezajlott minden idők legnagyobb Békemenete. Felemelő érzés volt látni a mosolygós, boldog embereket, akik megmutatták a kiállásukkal, hogy elkötelezettek a béke és a szuverén, szabad Magyarország mellett. Ezt a lenyűgöző tömeget látva elhiszem, hogy pánik van a Tisza-táborban.
További Poszt-trauma híreink
Mert bárhogy forgatják, szépítik, ez bizony hatalmas jobbegyenessel ért fel az ellenzék térfelén. Most kiderült, immár megcáfolhatatlanul, hogy az emberek, bármennyire is szertették volna, nem fordultak el a Fidesztől, sőt, a kormánypárt képes volt az eddigieknél is nagyobb tömeget megmozdítani a béke mellett. A napot és a csodás ünnepet, szokás szerint a Orbán Viktor beszéde koronázta meg.
További Poszt-trauma híreink
Magyar Péter-féle Tisza állapotát és habitusát a legjobban Apáti Bence posztja mutatta meg, aki még a két rendezvény előtt a következőt posztolta, az alábbi kép kapcsán:
„A fáklya meg a virág határeset, de ez a zászló dolog… Ez elég erős. Mármint, hogy ki kell fizetni a kellékzászlókat, mert a Tisza-szimpatizánsok ugyebár üzembiztosan nem hoznak magukkal lobogókat egy nemzeti ünnepre. Nincs nekik otthon ilyen szélsőjobbosirredentafasiszta izéjeik. Csak O1g-pólójaik.”
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Erre tényleg nincsenek szavak. Az egyik oldalon a szeretet, a béke, a másik oldalon a gyűlölet és a háború.
Van még kérdés?
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Tanú lesz az egész ország
Politikussal szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja a Szőlő utcai ügyben.
Mindig így kezdődik
Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.
Magyar Péter nem kapott még akkora pofont Orbán Viktortól, mint most
„Te mondd, hogy háborúpárti, a te hangod mélyebb!”
Egy érvet mondjatok...
Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A taxisblokád puccskísérlet volt
A történelem főutcáján
A lyukas zászló nem lehet az árulóké
Marco Rossi és a magas labdák
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Pottyondy Edina durván kikelt magából, nem tudja megemészteni Orbán sikerét
A Magyar Péter-imádót padlóra küldte már a budapesti békecsúcs puszta híre.
Vadai Ágnes arcátlanul beletörölte a lábát az egyik legfontosabb polgári körbe
Szégyen ez a nő!
Valóra vált Magyar Péter rémálma: kijött az adat, amitől rettegett
Rossz hír érkezett a Tisza Pártnak.
Bódis Kriszta nagyon durván lejáratta Magyar Pétert Fiala műsorában
Leleplező mondatok.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Tanú lesz az egész ország
Politikussal szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja a Szőlő utcai ügyben.
Mindig így kezdődik
Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.
Magyar Péter nem kapott még akkora pofont Orbán Viktortól, mint most
„Te mondd, hogy háborúpárti, a te hangod mélyebb!”
Egy érvet mondjatok...
Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.