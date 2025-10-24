Apáti Bence rendesen odasózott a fanatikus Magyar Péter-hívőknek

Magyar Péter-féle Tisza állapotát és habitusát a legjobban Apáti Bence posztja mutatta meg, aki még a két rendezvény előtt a következőt posztolta, az alábbi kép kapcsán:

„A fáklya meg a virág határeset, de ez a zászló dolog… Ez elég erős. Mármint, hogy ki kell fizetni a kellékzászlókat, mert a Tisza-szimpatizánsok ugyebár üzembiztosan nem hoznak magukkal lobogókat egy nemzeti ünnepre. Nincs nekik otthon ilyen szélsőjobbosirredentafasiszta izéjeik. Csak O1g-pólójaik.”