Apáti Bence rendesen odasózott a fanatikus Magyar Péter-hívőknek

Ezt hívják KO-nak.

Apáti BenceTisza PártBékemenetOrbán ViktorMagyar Péter 2025. 10. 24. 5:53

Tegnap lezajlott minden idők legnagyobb Békemenete. Felemelő érzés volt látni a mosolygós, boldog embereket, akik megmutatták a kiállásukkal, hogy elkötelezettek a béke és a szuverén, szabad Magyarország mellett. Ezt a lenyűgöző tömeget látva elhiszem, hogy pánik van a Tisza-táborban. 

Orbán Viktor, Magyar Péter, Apáti Bence
 A napot és a csodás ünnepet, szokás szerint a Orbán Viktor beszéde koronázta meg. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Mert bárhogy forgatják, szépítik, ez bizony hatalmas jobbegyenessel ért fel az ellenzék térfelén. Most kiderült, immár megcáfolhatatlanul, hogy az emberek, bármennyire is szertették volna, nem fordultak el a Fidesztől, sőt, a kormánypárt képes volt az eddigieknél is nagyobb tömeget megmozdítani a béke mellett. A napot és a csodás ünnepet, szokás szerint a Orbán Viktor beszéde koronázta meg.

Magyar Péter-féle Tisza állapotát és habitusát a legjobban Apáti Bence posztja mutatta meg, aki még a két rendezvény előtt a következőt posztolta, az alábbi kép kapcsán:

„A fáklya meg a virág határeset, de ez a zászló dolog… Ez elég erős. Mármint, hogy ki kell fizetni a kellékzászlókat, mert a Tisza-szimpatizánsok ugyebár üzembiztosan nem hoznak magukkal lobogókat egy nemzeti ünnepre. Nincs nekik otthon ilyen szélsőjobbosirredentafasiszta izéjeik. Csak O1g-pólójaik.”

 

Erre tényleg nincsenek szavak. Az egyik oldalon a szeretet, a béke, a másik oldalon a gyűlölet és a háború.

Van még kérdés?

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

