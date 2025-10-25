Perintfalvi Rita megtörte a csendet, mindent bevallott, nincs több titok

Még a józanabb balos elemzők szerint is dögunalmas, semmitmondó volt Magyar Péter beszéde, ennek ellenére az igazi fekete öves Magyar-rajongók, magukat is becsapva, ragaszkodnak hozzá, hogy zseniális volt a kedvencük. Az RTL a Békemeneten is nagyon védte a kis kedvencüket, Magyar Pétert, a Telex pedig ódákat zengett róla.
Az ismert Orbán-gyűlölő, Perintfalvi Rita is teljesen elalélt Magyar Péter beszédétől, és valószínű, hogy még a hatása alatt volt, mert comming outolt is:
„(…) De nem lett belőle több, mint egy megélhetési újfa:siszta és egy színe váltó kom:munista, egy Rákosi Mátyás 2.0. Magyar Péter nagyon finoman fogalmazott és elegáns hasonlatával nem a magyar történelem egyik legsötétebb korszakának névadójával hasonlította össze. Pedig ezt érdemelné! (…) Orbán tegnapi beszédéből két gondolat háborított fel a legjobban, idézem: „Aki nemet mond a háborúra, az velünk van, és aki velünk tart, az magyar.” Illetve: „Akik azt hiszik, hogy a kormányváltást támogatják, valójában a háborút támogatják, ha tudnak róla, ha nem.” Hogy mi van? Alföldi Róbert felháborodásához szeretnék csatlakozni. Kikérem magamnak, hogy az ország vezetője kiközösítsen a nemzetből csupán azért, mert nem rá fogok szavazni! Mert bizony nem rá fogok. (…)”
Tehát végre nincs több titok! Megtudtuk, hogy Perintfalvi Rita nem Orbán Viktorra fog szavazni.
Micsoda tragédia, valahogy azért együtt tudunk majd élni ezzel. Az ébredés viszont jövőre nagyon keserves lesz a Perintfalvi-féléknek, mert az önámítás nem vezet sehova.
Ennyi!
Borítókép: Perintfalvi Rita (Forrás: YouTube)
