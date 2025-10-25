Perintfalvi Rita megtörte a csendet, mindent bevallott, nincs több titok

Az ismert Orbán-gyűlölő, Perintfalvi Rita is teljesen elalélt Magyar Péter beszédétől, és valószínű, hogy még a hatása alatt volt, mert comming outolt is:

„(…) De nem lett belőle több, mint egy megélhetési újfa:siszta és egy színe váltó kom:munista, egy Rákosi Mátyás 2.0. Magyar Péter nagyon finoman fogalmazott és elegáns hasonlatával nem a magyar történelem egyik legsötétebb korszakának névadójával hasonlította össze. Pedig ezt érdemelné! (…) Orbán tegnapi beszédéből két gondolat háborított fel a legjobban, idézem: „Aki nemet mond a háborúra, az velünk van, és aki velünk tart, az magyar.” Illetve: „Akik azt hiszik, hogy a kormányváltást támogatják, valójában a háborút támogatják, ha tudnak róla, ha nem.” Hogy mi van? Alföldi Róbert felháborodásához szeretnék csatlakozni. Kikérem magamnak, hogy az ország vezetője kiközösítsen a nemzetből csupán azért, mert nem rá fogok szavazni! Mert bizony nem rá fogok. (…)”