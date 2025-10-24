Magyar PéterMenczer TamásBékemenet

Az RTL védi Magyar Pétert, pedig őket sem veszi emberszámba + videó

Az RTL a Békemeneten is nagyon védte a kis kedvencüket, Magyar Pétert – mutatott rá a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás több interjút is adott október 23-án újságíróknak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 14:47
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója készségesen válaszolt a Békemeneten az RTL riporterének kérdéseire. Az interjúról készült videót a közösségi oldalán osztotta meg Menczer Tamás.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) shakes hands with leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber. Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

– Magyar Pétert pórázon irányítják, talán Weber áll mögötte – jelentette ki Menczer Tamás. 

Az országot meg kell az ilyenektől védeni

– mondta a kommunikációs igazgató. Emlékeztette a riportert, hogy Magyar Péter elárulta a családját, az újságírókat pedig a Dunába lökné és minősíthetetlen jelzőkkel illeti őket.

Önök olyan embert és olyan ügyet segítenek, aki még önöket sem veszi emberszámba

– mutatott rá a fideszes politikus.

– Az RTL a Békemeneten is nagyon védte a kis kedvencüket, Magyar Pétert. Szerintük mi alaptalanul bántjuk szegény Magyar Pétert. Valójában csak fáj nekik az igazság – összegezte a videója mellett Menczer Tamás.

Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
1/20 Az űrből is látszik a tömeg, ami összegyűlt a Kossuth térre

Mint megírtuk, Menczer Tamás több interjút is adott a Békemeneten. A Partizánnak is megszólalt, és visszautasította Gulyás Mártonnak azt a felvetését, miszerint a kormánypárt megalapozatlan állításokat hangoztatna a Tisza Párt terveivel kapcsolatosan. Ők maguk leplezték le a saját elképzeléseiket, és azt is elárulták, hogy erről a választásig nem lehet beszélni – emlékeztetett a kommunikációs igazgató.

Borítókép: Menczer Tamás az RTL kérdéseire válaszol a Békemeneten (Forrás: Menczer Tamás)

 

