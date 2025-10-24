Az RTL védi Magyar Pétert, pedig őket sem veszi emberszámba + videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója készségesen válaszolt a Békemeneten az RTL riporterének kérdéseire. Az interjúról készült videót a közösségi oldalán osztotta meg Menczer Tamás.

Magyar Péter és Manfred Weber. Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

– Magyar Pétert pórázon irányítják, talán Weber áll mögötte – jelentette ki Menczer Tamás.

Az országot meg kell az ilyenektől védeni

– mondta a kommunikációs igazgató. Emlékeztette a riportert, hogy Magyar Péter elárulta a családját, az újságírókat pedig a Dunába lökné és minősíthetetlen jelzőkkel illeti őket.

Önök olyan embert és olyan ügyet segítenek, aki még önöket sem veszi emberszámba

– mutatott rá a fideszes politikus.

– Az RTL a Békemeneten is nagyon védte a kis kedvencüket, Magyar Pétert. Szerintük mi alaptalanul bántjuk szegény Magyar Pétert. Valójában csak fáj nekik az igazság – összegezte a videója mellett Menczer Tamás.