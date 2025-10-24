Rendkívüli

Orbán Viktor rangos elismerésben részesül

Magyar Péternek az a baja Tarr Zoltánékkal, hogy nem hazudnak olyan jól + videó

Amit ön mond, az nem igaz – utasította vissza a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Gulyás Mártonnak azt a felvetését, miszerint a kormánypárt megalapozatlan állításokat hangoztatna a Tisza Párt terveivel kapcsolatosan. Menczer Tamás hozzátette: ők maguk leplezték le a saját elképzeléseiket, és azt is elárulták, hogy erről a választásig nem lehet beszélni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 12:12
A Békemeneten kapta mikrofonvégre a kormánypártok kommunikációs igazgatóját Gulyás Márton. Menczer Tamás a közösségi oldalán osztotta meg az elhangzott beszélgetésről a videót.

Menczer Tamás a Békemeneten résztvevőkkel (Forrás: Facebook)

– Miért nem azokkal a dolgokkal szállnak vitába, amelyek ideológiai vagy politikai különbségek, és miért olyan vádakat fogalmaznak meg, amelyeknek a valóságát a Tisza Párt tagadja? – kérdezte Gulyás Márton, a Partizán műsorvezetője.

A kommunikációs igazgató válaszában határozottan visszautasította, hogy a kormánypárt megalapozatlan állításokat hangoztatna.

Azért, mert amit ön mond, az nem igaz

 – válaszolta. Emlékeztetett: a Tisza Párt saját tagjai beszéltek adóemelési tervekről.

A választás után mindent lehet – rémlik? Ezt Tarr Zoltán mondta közvetlenül azután, amikor elmondták, hogy a személyi jövedelemadóra Tisza-adót vetnek ki, és megemelik.

– Azóta minden tervük kijött a társasági adóemelésről is, arról, hogy áfát nem csökkentenek, és a nyugdíjak megadóztatásáról is – fogalmazott Menczer.

A Fidesz kommunikációs igazgatója jelezte: ezek a kijelentések nem a kormány vádjai, hanem a Tisza Párt politikusainak saját szavai.

Ezeket ők maguk mondták el, a politikusaik, élén az alelnökkel és a szakértőikkel. Tudja, mi a legnagyobb baja Magyar Péternek Tarr Zoltánnal és a mellette lévőkkel? Hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő, és időnként elkottyintják az igazságot

– szembesítette a kérdezőt a valósággal.

– Mindent tudunk róluk, és ők maguk mondták el – szögezte le Menczer Tamás.

Borítókép: Tarr Zoltán és Magyar Péter (Fotó: MTI/Purger Tamás)

                   
        
        
        

