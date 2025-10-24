Magyar Péternek az a baja Tarr Zoltánékkal, hogy nem hazudnak olyan jól + videó

A Békemeneten kapta mikrofonvégre a kormánypártok kommunikációs igazgatóját Gulyás Márton. Menczer Tamás a közösségi oldalán osztotta meg az elhangzott beszélgetésről a videót.

Menczer Tamás a Békemeneten résztvevőkkel (Forrás: Facebook)

– Miért nem azokkal a dolgokkal szállnak vitába, amelyek ideológiai vagy politikai különbségek, és miért olyan vádakat fogalmaznak meg, amelyeknek a valóságát a Tisza Párt tagadja? – kérdezte Gulyás Márton, a Partizán műsorvezetője.

A kommunikációs igazgató válaszában határozottan visszautasította, hogy a kormánypárt megalapozatlan állításokat hangoztatna.

Azért, mert amit ön mond, az nem igaz

– válaszolta. Emlékeztetett: a Tisza Párt saját tagjai beszéltek adóemelési tervekről.

A választás után mindent lehet – rémlik? Ezt Tarr Zoltán mondta közvetlenül azután, amikor elmondták, hogy a személyi jövedelemadóra Tisza-adót vetnek ki, és megemelik.

– Azóta minden tervük kijött a társasági adóemelésről is, arról, hogy áfát nem csökkentenek, és a nyugdíjak megadóztatásáról is – fogalmazott Menczer.