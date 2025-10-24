Rendkívüli

Orbán Viktor: Lesz békecsúcs, Brüsszelben is tudják + videó

A Tisza Párt kommunista tempót diktál + videó

Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott interjúban véleményezte a Tisza Párt adóemelési terveit. A miniszterelnök szerint Magyar Péterék tervei a kommunista gondolkodásmódnak felelnek meg. A kormány adópolitikájáról elmondta, hogy annak örülnek, ha minél több pénz marad az emberek zsebében.

2025. 10. 24. 9:50
– A kormány csak annyi pénzt akar adóban elvenni az emberektől, amennyi feltétlenül szükséges az ország működtetéséhez – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió reggeli műsorában, amelyet a közmédia brüsszeli stúdiójából közvetítettek.

Miniszterelnöki interjú a Kossuth rádióban MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Orbán Viktor véleményezte a Tisza Párt adóterveit (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök a Tisza Párt adóterveiről szólva elmondta:

az a probléma, hogy láthatóan hazudozás zajlik, elhangoznak olyan állásfoglalások, hogy bizonyos témákról nem szabad beszélni a választás előtt, mert elveszítik a választást.

– A Tisza vezetői arról beszéltek, nyíltan megmondták a saját embereiknek, hogy nem lehet megmondani a választás előtt, mire készülnek, mert ha megmondanák, elveszítenék a választást – idézte fel.

Hozzátette: ezért van összevissza beszéd a másik oldalon, mert ezt a valódi szándékot akarják elleplezni.

– De a modern politikában ez nagyon nehéz, mindenki hallhatta a saját fülével, amikor a tiszások szavaztak arról, hogy az egykulcsos adó helyett progresszív adó legyen, ami adóemelést jelent. Vagy amikor arról beszéltek a szakértőik, hogy a nyugdíjrendszerbe be kell avatkozni, és el kell törölni a Nők 40-et, a 13. havi nyugdíjat át kell alakítani – emlékeztetett.

Hangsúlyozta:

ez a magasabb újraelosztásról szóló terv egyfajta társadalmi mérnökösködés, komcsi gondolkodásmód.

– Mi annak örülünk, ha minél több pénz marad az emberek zsebében. Nem elvenni akarjuk tőlük a pénzt, utána igazságos világot csinálni. Ez egy balos dolog, nekünk eszünk ágában sincs – szögezte le.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)

 

