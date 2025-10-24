Lelepleződött a terv, hogyan tenné tönkre a gazdákat a Tisza + videó

Tarr Zoltán és Dálnoki Áron etyeki előadása botrányossá vált, de még mindig tartogat meglepő részleteket: a Tisza Párt két arca ugyanis a többkulcsos adó propagálásán kívül számos erős gondolattal tette még színesebbé a nyári összejövetelt. Itt hangzott el a „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” elszólás is Tarrtól – írja az Ellenpont.

Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Tisza gazdasági szakértője, Dálnoki Áron egy általa hozott példában egyenesen azt hozza fel hazánk számára követendő gyakorlatnak, hogy a lengyelek ukrán termőföldeken termelt salátát terítenek a régióban.

– …ha jól tudom, a Tiszának vannak is nagyon jó kapcsolatai lengyel gazdaságpolitikusokkal és pártokkal. Éppen most olvastam, hogy Lengyelországban egy olyan salátaintegrációt fogunk, ki gondolta volna, hogy van ilyen, fognak létrehozni, ahol lengyel és ukrán mezőgazdasági területeket bevonva letermelik a salátát, majd lengyel logisztikával és lengyel élelmiszeripari ezzel meg azzal, nem tudom milyen technikával, Észtországtól Magyarországig, Németország keleti felétől Bukarestig terítik a salátát. Ennek az lesz a következménye, hogy

a lengyel saláta, akárhogy is fogják hívni, olcsóbb lesz Budapesten, mint mondjuk a dabasi saláta,

és ezt Magyarország egyébként meg tudja csinálni – mondta a szakértő.

Az elsőre talán piacbarátnak tűnő gondolatok mögött azonban az Ellenpont szerint egy sokkal veszélyesebb vízió rejlik, ami tökéletesen illeszkedik a távlati képbe, mind az EU, mind a Tisza Párt szintjén, ami az ukrán mezőgazdaság helyzetbe hozását jelentené a magyar gazdák hátrányára. Nem beszélve a számtalan veszélyről, amit a javaslat rejteget.

A Tisza Párt ugyanis azt akarja, hogy a magyarok ne a magyar gazdák által magyar földeken termelt salátát forgalmazzák (és fogyasszák), hanem a bizonytalan minőségű, sok esetben az EU-ban nem engedélyezett vegyszerekkel kezelt ukránt.

Tarr Zoltán egy másik fórumon, Sárospatakon arra is ráerősített, hogy igazából ne erőlködjünk, Ukrajna úgyis jobban „ért hozzá”, vagyis a mezőgazdasághoz:

Ukrajna ezerszer jobban csinálja, felesleges Ukrajnával versenyezni a búzában meg a kukoricában, ellenben nagyon sok minden mást sokkal magasabb szinten tudnánk csinálni.

Véletlen, egyéni ötletelésről tehát nem lehet beszélni Dálnoki esetében – jegyzi meg a lap.