Szánthó Miklós üzent Gulyás Mártonnak: Nem szép dolog füllenteni, pláne hazudni

Az Alapjogokért Központ igazgatója egy videót osztott meg annak cáfolatára, hogy Gulyás Márton szerint Magyar Péterék nyerték a mozgósítási versenyt.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 23. 18:03
Fotó: Kurucz Árpád
Szánthó Miklós közöségi oldalán egy beszédes felvételt osztott meg a Békemenet résztvevőiről. A drónfelvételen egyértelműen látszik, milyen sokan vonultak a Kossuth térre, Orbán Viktor ünnepi beszédére. A videóhoz a főigazgató ezt írta: „Ha jól értem, Gulyás Marxi kiszámolta, hogy Petikéék nyerték a »mozgósítási versenyt«. Aha. A legpesszimistább statisztikai becslések szerint is minimum kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint a Tisza háborúpárti felvonulásán.”

Budapest, 2025. október 3. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója beszédet mond a Marslakók - Magyar Tudósok és Nobel-díjasok című interaktív szabadtéri kiállítás megnyitóján a Belügyminisztériumban 2025. október 3-án. A magyar tudományos élet kiválóságait, köztük Nobel-díjasainkat bemutató vándorkiállítást a Vörösmarty térről a budai Várba, a Szentháromság térre költöztették, ahol november 17-ig lesz látható. MTI/Kocsis Zoltán
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Hozzátette, a képek beszédesebbek. 

Marxi, nem szép dolog füllenteni. Pláne hazudni

 – írta Szánthó Miklós.

Borítókép: A Békemenet résztvevői 2025. október 23-án (Fotó: Kurucz Árpád)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

