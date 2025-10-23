Szánthó Miklós üzent Gulyás Mártonnak: Nem szép dolog füllenteni, pláne hazudni

Szánthó Miklós közöségi oldalán egy beszédes felvételt osztott meg a Békemenet résztvevőiről. A drónfelvételen egyértelműen látszik, milyen sokan vonultak a Kossuth térre, Orbán Viktor ünnepi beszédére. A videóhoz a főigazgató ezt írta: „Ha jól értem, Gulyás Marxi kiszámolta, hogy Petikéék nyerték a »mozgósítási versenyt«. Aha. A legpesszimistább statisztikai becslések szerint is minimum kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint a Tisza háborúpárti felvonulásán.”

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Hozzátette, a képek beszédesebbek.

Marxi, nem szép dolog füllenteni. Pláne hazudni

– írta Szánthó Miklós.