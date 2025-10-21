Tisza-adónyugdíjparlament

A Tisza Párt át akarja verni a nyugdíjasokat

Az Országgyűlésben is téma volt a Tisza Párt adócsomagja, valamint a magyar gazdákat hátrányosan érintő ellenzéki tervek. Nagy István agrárminiszter leszögezte, hogy meg kell védeni a gazdákat a Tisza őrületétől. Zsigó Róbert államtitkár a Tisza-csomagról pedig elmondta, hogy azzal Magyar Péterék a baloldali hagyományokat folytatnák.

Máté Patrik
2025. 10. 21. 10:30
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
– Tarr Zoltán kötelet küldött a gazdáknak – fogalmazott Font Sándor, a Fidesz országgyűlési képviselője a parlamentben. A politikus a napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy hazánk magának tudja előállítani az élelmiszereket, amit felszámolna a Tisza Párt.

Budapest, 2025. október 7. Az Országgyűlés kézfeltartással szavaz a napirendről a rendkívüli plenáris ülésen 2025. október 7-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Napirend előtti felszólalásokkal folytatta munkáját az Országgyűlés (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Mint jelezte, a kormánypártok eközben arra készülnek, hogy az agrárium szereplőinek az adóterheit csökkentsék.

Védjük meg a magyar gazdákat a Tisza őrületétől

– húzta alá a képviselő, aki szerint a Tisza Párt az ukrán gazdák oldalára állt.

Nagy István agrárminiszter a válaszában elmondta, hogy

Brüsszelben küzdenek az ellen, hogy elvennék a gazdáknak járó támogatásokat.

Jelezte, hogy a pénzt, amit hazánk nem kap meg, az Ukrajnába kerül, ami nagy veszélyt jelent a magyar gazdáknak. Emlékeztetett, hogy a Tisza Párt Brüsszelben leszavazta korábban is, hogy segítséget kapjanak a magyar gazdák.

A nemzeti kormány megbecsüli a magyar gazdák teljesítményét

– fogalmazott Nagy István.

Mindenkinek fájna a Tisza-csomag

– Nincs már olyan társadalmi csoport, amely ne lenne kárvallottja annak, ha a Tisza Párt hatalomra kerülne – fogalmazott Simicskó István a parlamentben. A KDNP frakcióvezetője a napirend előtti felszólalásában jelezte, hogy a Tisza adóemelésre készül. De megszüntetnék a személyijövedelemadó-kedvezmények rendszert, megsarcolnák a vállalkozásokat, valamint emelnék a rezsiárakat.

A politikus felidézte, hogy Simonovics András, tiszás szakértő úgy vélekedett, hogy 

megsarcolnák a nyugdíjakat, de eltörölnék a Nők 40 kedvezményes nyugdíjprogramot, emelnék a nyugdíj korhatárt.

De arról is értekezett Simonovics, hogy meg kellene adóztatni a nyugdíjakat.

Ezek a Tisza-csomag legújabb elemei

– jegyezte meg Simicskó István.

Leszögezte, hogy mindez súlyos megélhetési gondokat okozna a nyugdíjasok számára. Kiemelte, hogy a legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája, amit a kormány is folytat.

Veszélyes a Tisza-adócsomagja és botrányosnak tartjuk a nyugdíjak megadóztatásának az ötletét

– fogalmazott a frakcióvezető.

Válaszában Zsigó Róbert elmondta, hogy az idei költségvetés 7300 milliárd forintot biztosít nyugdíjakra, ami a jövő évi költségvetésben 400 milliárd forinttal emelkedik. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett, hogy 

2010 előtt a baloldali kormányok kisemmizték a nyugdíjasokat.

Felhívta a figyelmet a nemzeti kormány vívmányaira, hogy megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét, visszaadták a 13. havi nyugdíjat, valamint nyugdíj-kiegészítést kapnak a nyugdíjasok. Emellett harmincezer forintos élelmiszer-utalványt is kapnak a nyugdíjasok.

A Tisza Párt folytatná a baloldali hagyományt

– vélekedett az államtitkár Magyar Péterék gazdasági programja kapcsán.

Simonovics András szavai kapcsán megjegyezte:

Át akarják verni az idős embereket.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Mirkó István)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

