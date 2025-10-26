Szörnyűség történt Magyar Péterrel a Békemenet árnyékában, a saját cimborái alázták porig

Lezajlott az év egyik legfontosabb és egyben legfelemelőbb eseménye, a Békemenet. Felhévizy Félix természetesen részt vett rajta, az Orbán Viktor Akciócsoport tiszteletbeli meghívottjaként vezette a csapatot, Reinfrank nénivel karöltve. Csodálatos élmény volt, talán a legelső Békemenethez lehetne hasonlítani. Most is elemi erővel mutatkozott meg a szeretet és az összefogás ereje.
Egészen elképesztő és talán a világon is egyedülálló, hogy egy 15 éve regnáló politikai formáció ennyi év kormányzás után is ilyen népszerűségnek örvend. Orbán Viktor hívó szavára a hazájukat szerető és féltő emberek ilyen nagy számban jöttek el azért, hogy kifejezzék azt, hogy összetartoznak. A miniszterelnök beszéde, mint mindig, most is lényegre törő, tűpontos és lelkesítő volt.
Azért volt ez a Békemenet nagyon fontos, mert a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatásokkal folyamatosan manipulálni akarják az embereket. Azt akarták elhitetni, hogy a Fidesznek vége van, elfordultak tőle az emberek, kormányváltó hangulat van az országban. A csütörtöki Békemenet rácáfolt ezekre a hazug hangokra. Elemi erővel mutatta meg, hogy milyen erő sorakozik fel ennyi év után is Orbán Viktor mögött. A baloldalon nagy lehet a pánik, hiszen ezt látva át kell értékelniük a további terveiket. A Békemenettel párhuzamosan az ellenzék háborús menetet tartott, a két rendezvény között hatalmas volt a kontraszt. Míg a Békemeneten mosolygós, boldog embereket láttunk, addig a másik oldalon tapintható volt a gyűlölet. Magyar Péter a teljes baloldali ellenzéki tábort felszippantotta, és mégsem tudott komoly erőt felmutatni október 23-án.
A Tisza Párt vezetőjével már annyi minden történt, mióta színre lépett, hogy még felsorolni is nehéz. Lehallgatta a saját feleségét, majd ebből akart politikai előnyt kovácsolni, a saját követőit sértegette, részegen jampizott egy szórakozóhelyen, kémtollakra vadászott, autós üldözésben vett részt, napraforgónak nézett egy gazt, lekapcsolta a titkosszolgálat az internetet, ahol éppen felszólalt – mondta –, és közben folyton folyvást hazudott. Egyik főembere, Tarr Zoltán nyíltan kimondta, hogy a választásokig nem beszélhetnek a konkrét terveikről, mert akkor megbuknának, ráadásul azt is kikotyogta, hogy nem is ők írják a programjukat. Szóval Magyar Péterrel gyakorlatilag minden megtörtént, ami megtörténhetett, volt itt minden, mint a búcsúban. Egyetlenegy dolog nem történt vele soha, mégpedig az, hogy igazat mondott volna. A mostani beszéde is kritikán aluli volt. Egy dolog volt, ami még nála is szánalmasabb: ahogy a cselédsajtója kommentálta az eseményeket.
Érdemes felidézni a Telex véleménycikkét Magyar Péter beszédéről, kapaszkodjanak meg:
„(…) A borús, sötét időben pedig a napnyugtával előkerültek a fáklyák, amelyek Magyar arcának adtak természetes megvilágítást, a pódiumra tett fény mellett. Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt. A dramaturgia egyértelmű volt: Magyar Pétert csak pár lépcső választja el a támogatóitól, Orbán Viktort viszont egy komplett színpadtechnika. (…)”
Ezek a mondatok a legdurvább Rákosi-időket idézik. Elkeserítő, hogy ilyen megtörténhet 2025-ben. Nem azzal van probléma, hogy elismerően írnak róla, hiszen azt a jobboldalon is megteszik a miniszterelnökről, ha meg vannak elégedve a mondandójával. Azonban ez a szervilis, behízelgő, csöpögős stílus gyomorforgató, ráadásul nagyon nem jó Magyar Péternek, sőt egyenesen szörnyű.
Ezzel a cikkel gyakorlatilag porig alázták a zsebmessiást, hiszen az ilyen mértékű ajnározás karikatúrává, gúny tárgyává tette őt, és még erőteljesebben mutatott rá arra, hogy az egész Tisza-jelenség egy hatalmas lufi – gondolta magában Felhévizy, majd leült megnézni a Békemenetről készült felvételeket, mert még mindig a hatása alatt van.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI)
