Szörnyűség történt Magyar Péterrel a Békemenet árnyékában, a saját cimborái alázták porig

Egészen elképesztő és talán a világon is egyedülálló, hogy egy 15 éve regnáló politikai formáció ennyi év kormányzás után is ilyen népszerűségnek örvend. Orbán Viktor hívó szavára a hazájukat szerető és féltő emberek ilyen nagy számban jöttek el azért, hogy kifejezzék azt, hogy összetartoznak. A miniszterelnök beszéde, mint mindig, most is lényegre törő, tűpontos és lelkesítő volt.

Azért volt ez a Békemenet nagyon fontos, mert a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatásokkal folyamatosan manipulálni akarják az embereket. Azt akarták elhitetni, hogy a Fidesznek vége van, elfordultak tőle az emberek, kormányváltó hangulat van az országban. A csütörtöki Békemenet rácáfolt ezekre a hazug hangokra. Elemi erővel mutatta meg, hogy milyen erő sorakozik fel ennyi év után is Orbán Viktor mögött. A baloldalon nagy lehet a pánik, hiszen ezt látva át kell értékelniük a további terveiket. A Békemenettel párhuzamosan az ellenzék háborús menetet tartott, a két rendezvény között hatalmas volt a kontraszt. Míg a Békemeneten mosolygós, boldog embereket láttunk, addig a másik oldalon tapintható volt a gyűlölet. Magyar Péter a teljes baloldali ellenzéki tábort felszippantotta, és mégsem tudott komoly erőt felmutatni október 23-án.