idezojelek
Poszt-trauma

Szörnyűség történt Magyar Péterrel a Békemenet árnyékában, a saját cimborái alázták porig

Elkeserítő, hogy ilyen megtörténhetett 2025-ben.-

Felhévizy Félix avatarja
Felhévizy Félix
Cikk kép: undefined
Magyar PétertiszaBékemenetzsebmessiásOrbán Viktorlufi 2025. 10. 26. 5:52

Lezajlott az év egyik legfontosabb és egyben legfelemelőbb eseménye, a Békemenet. Felhévizy Félix természetesen részt vett rajta, az Orbán Viktor Akciócsoport tiszteletbeli meghívottjaként vezette a csapatot, Reinfrank nénivel karöltve. Csodálatos élmény volt, talán a legelső Békemenethez lehetne hasonlítani. Most is elemi erővel mutatkozott meg a szeretet és az összefogás ereje. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Magyar Péter, Orbn Viktor, békemenet
Orbán Viktor ünnepi beszéde a Kossuth téren
(Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)

Egészen elképesztő és talán a világon is egyedülálló, hogy egy 15 éve regnáló politikai formáció ennyi év kormányzás után is ilyen népszerűségnek örvend. Orbán Viktor hívó szavára a hazájukat szerető és féltő emberek ilyen nagy számban jöttek el azért, hogy kifejezzék azt, hogy összetartoznak. A miniszterelnök beszéde, mint mindig, most is lényegre törő, tűpontos és lelkesítő volt. 

Azért volt ez a Békemenet nagyon fontos, mert a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatásokkal folyamatosan manipulálni akarják az embereket. Azt akarták elhitetni, hogy a Fidesznek vége van, elfordultak tőle az emberek, kormányváltó hangulat van az országban. A csütörtöki Békemenet rácáfolt ezekre a hazug hangokra. Elemi erővel mutatta meg, hogy milyen erő sorakozik fel ennyi év után is Orbán Viktor mögött. A baloldalon nagy lehet a pánik, hiszen ezt látva át kell értékelniük a további terveiket. A Békemenettel párhuzamosan az ellenzék háborús menetet tartott, a két rendezvény között hatalmas volt a kontraszt. Míg a Békemeneten mosolygós, boldog embereket láttunk, addig a másik oldalon tapintható volt a gyűlölet. Magyar Péter a teljes baloldali ellenzéki tábort felszippantotta, és mégsem tudott komoly erőt felmutatni október 23-án.

A Tisza Párt vezetőjével már annyi minden történt, mióta színre lépett, hogy még felsorolni is nehéz. Lehallgatta a saját feleségét, majd ebből akart politikai előnyt kovácsolni, a saját követőit sértegette, részegen jampizott egy szórakozóhelyen, kémtollakra vadászott, autós üldözésben vett részt, napraforgónak nézett egy gazt, lekapcsolta a titkosszolgálat az internetet, ahol éppen felszólalt – mondta –, és közben folyton folyvást hazudott. Egyik főembere, Tarr Zoltán nyíltan kimondta, hogy a választásokig nem beszélhetnek a konkrét terveikről, mert akkor megbuknának, ráadásul azt is kikotyogta, hogy nem is ők írják a programjukat. Szóval Magyar Péterrel gyakorlatilag minden megtörtént, ami megtörténhetett, volt itt minden, mint a búcsúban. Egyetlenegy dolog nem történt vele soha, mégpedig az, hogy igazat mondott volna. A mostani beszéde is kritikán aluli volt. Egy dolog volt, ami még nála is szánalmasabb: ahogy a cselédsajtója kommentálta az eseményeket. 

Érdemes felidézni a Telex véleménycikkét Magyar Péter beszédéről, kapaszkodjanak meg:

„(…) A borús, sötét időben pedig a napnyugtával előkerültek a fáklyák, amelyek Magyar arcának adtak természetes megvilágítást, a pódiumra tett fény mellett. Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt. A dramaturgia egyértelmű volt: Magyar Pétert csak pár lépcső választja el a támogatóitól, Orbán Viktort viszont egy komplett színpadtechnika. (…)”

Screenshot
 

Ezek a mondatok a legdurvább Rákosi-időket idézik. Elkeserítő, hogy ilyen megtörténhet 2025-ben. Nem azzal van probléma, hogy elismerően írnak róla, hiszen azt a jobboldalon is megteszik a miniszterelnökről, ha meg vannak elégedve a mondandójával. Azonban ez a szervilis, behízelgő, csöpögős stílus gyomorforgató, ráadásul nagyon nem jó Magyar Péternek, sőt egyenesen szörnyű. 

Ezzel a cikkel gyakorlatilag porig alázták a zsebmessiást, hiszen az ilyen mértékű ajnározás karikatúrává, gúny tárgyává tette őt, és még erőteljesebben mutatott rá arra, hogy az egész Tisza-jelenség egy hatalmas lufi – gondolta magában Felhévizy, majd leült megnézni a Békemenetről készült felvételeket, mert még mindig a hatása alatt van.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekEurópa

Miért épp Európa és Amerika fejlődött a legjobban?

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelektaxisblokád

A taxisblokád puccskísérlet volt

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelektárgyalás

A történelem főutcáján

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekforradalom és szabadságharc

A lyukas zászló nem lehet az árulóké

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Keresztrejtvény
idezojelek

Napi keresztrejtvény

Keresztrejtvény avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu