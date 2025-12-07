idezojelek
Poszt-trauma

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

Felhévizy Félix 2025. 12. 07. 6:05
Felhévizy Félix úgy döntött, hogy felhozza a pincéből a műfenyőjét. Meg akart győződni róla, hogy nincs semmi baja, megfelelő állapotú-e a talpa, nem törött, nem viseltes túlságosan, hiszen idén lesz hét éve, hogy megvásárolta. Éppen ballagott felfelé a lépcsőn a vállán a nagy dobozzal, amikor összetalálkozott a ház csupaszív motorjával, Reinfrank nénivel. 

Aranyosi Péter
– Üdvözlöm, szerkesztő úr, olyan ideges vagyok. Képzelje megnéztem az interneten Juszt László Magánbeszélgetés című műsorát, ahol Aranyosi Péterrel beszélgetett. Ennek az Aranyosinak nagyon vastag bőr van a képén. Gyakorlatilag vérig sértette a romákat, azt mondta, hogy Miskolcon, ha a Petőfi moziban az első három sorban ültél, akkor biztos tetves lettél, mert ott dakoták ültek. Meg is kapta a retorziót a rasszista beszólásaiért, most azonban a részrehajló műsorvezető segítségével elkezdte relativizálni a történteket. Juszt felhozta, hogy Orbán Viktor is használta a dakota szót, többször is mondott dakota közmondásokat, azzal nem volt semmi baj. Természetesen a miniszterelnök szellemesen indián közmondásokat mondott a korábbi megszólalásaiban, nem sértett meg senkit. Felháborító, hogyan próbálják összemosni a dolgokat, elkenni a felelősséget. 

De ez még csak a kezdet volt, mert az interjúban Aranyosi történelmi párhuzamot hozott fel arra, hogy szerinte mikor kezdődik egy diktatúra. Szerinte nem ma, a geometrikus sorokban álló, germán arcú katonákkal, hanem sokkal előbb, szép lassan jut be a társadalom szövetébe. Diktatúra veszélyére hívta fel a figyelmet! Ő, aki azt mondta, hogy azért örül annak, hogy Ruszin-Szendi a Tisza Párt tagja lett, mert akkor végre lesz ott valaki, aki sortüzet tud vezényelni. Elképesztő, arcátlanság! Megyek, Félix, nem tartom fel, látom, nagy munkában van – hadarta el a mondandóját Reinfrank néni, majd villámgyorsan eltűnt a lépcsőfordulóban.

A hírlapíró nem is tudott ilyen gyorsan reagálni az elhangzottakra, azonban eszébe jutott az Aranyosiról írt Wellor-dal:

A gyűrű már nem a tiéd, nem lehetsz gizda

Ha Karinthy hallaná a poénjaid, maga vette volna vissza

Szerinted sortűz kéne, nem vagy részeg, se spicces

Anyádat is Orbánra küldenéd, számodra ölni vicces

…)

Önkritikának nyoma sincs, azt hiszed, mindent szabad

Pöffeszkedsz a színpadon, különbnek tartod magad

A tudásodra vágsz fel, de Nyíregyháza nem Oxford

De amúgy sincs arra jogod, hogy a riportert lebokszold

A szenzációsra sikerült szám tökéletesen megmutatja, hogy Aranyosi Péter milyen ember is valójában, érdemes meghallgatni – gondolta magában Felhévizy, miközben ballagott felfelé a lépcsőn, vállán a fenyőfájával.

Borítókép: Aranyosi Péter (Fotó: Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

