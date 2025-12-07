Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

De ez még csak a kezdet volt, mert az interjúban Aranyosi történelmi párhuzamot hozott fel arra, hogy szerinte mikor kezdődik egy diktatúra. Szerinte nem ma, a geometrikus sorokban álló, germán arcú katonákkal, hanem sokkal előbb, szép lassan jut be a társadalom szövetébe. Diktatúra veszélyére hívta fel a figyelmet! Ő, aki azt mondta, hogy azért örül annak, hogy Ruszin-Szendi a Tisza Párt tagja lett, mert akkor végre lesz ott valaki, aki sortüzet tud vezényelni. Elképesztő, arcátlanság! Megyek, Félix, nem tartom fel, látom, nagy munkában van – hadarta el a mondandóját Reinfrank néni, majd villámgyorsan eltűnt a lépcsőfordulóban.

A hírlapíró nem is tudott ilyen gyorsan reagálni az elhangzottakra, azonban eszébe jutott az Aranyosiról írt Wellor-dal:

A gyűrű már nem a tiéd, nem lehetsz gizda