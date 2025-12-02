Az RTL hallgat a legbeszédesebben a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomagról

Hétfőn az Index teljes egészében nyilvánosságra hozta azt a 600 oldalas dokumentumot, amely részleteiben tárgyalja, hogy a Tisza Párt szakértői milyen megszorításokkal vennének ki évi 1300 milliárd forintot az emberek zsebéből. Noha a tiszás gazdasági tervezet már múlt kedd óta a magyar közélet egyik legforróbb témájának számít, a baloldali sajtó jórészt hallgat az ügyről, amennyiben pedig röviden foglalkoznak vele, akkor a Tiszának kedvezően keretezik azt: jellemzően Magyar Pétert idézik, aki tagadja, hogy pártjának bármi köze lenne a baloldali megszorítócsomaghoz.

Égető bizonyítékok

Holott időközben számos bizonyíték is előkerült, ami megerősítette, hogy a javaslatcsomag a Tiszához köthető. Így például az anyag fejezeteinek végén szereplő szignók közül többhöz konkrét személyt is sikerült kötni: az aláírók közt lehet Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. vezérigazgatója, aki tavasszal arról beszélt, hogy a csapatával már jóval a 2026-os választás előtt szeretnék kidolgozni a Tisza gazdasági stratégiáját. Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank hajdani vezérigazgatója – aki szintén a névjegyével láthatta el a dokumentumot – a tervezet nyilvánosságra kerülését követően a Klikk TV-nek nyilatkozva megerősítette, hogy a Tisza-adó terve valódi volt. Ugyanakkor Lengyel és Felcsuti is tagadta, hogy részt vett volna a baloldali megszorítócsomag kidolgozásában.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy az Index két, egymástól független forrás állítása alapján azt is megírta, hogy maga a terv elsősorban Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoport-vezetőjének felelősségi körébe tartozott. Az sem mellékes, hogy a tiszás politikusok és értelmiségiek tucatnyi esetben önként beszéltek arról, hogy bár készülnek a kormányprogramok, de ennek részleteiről nem beszélhetnek.

Erőtlen tagadás

A baloldali sajtó érdeklődését ugyanakkor a teljes csomag nyilvánosságra kerülése sem keltette fel jobban: az elmúlt napokban is pusztán legfeljebb említés szintjén foglalkoztak a Tisza Pártnak készült javaslatcsomaggal, s akkor is a létezését vagy a hitelességét igyekeztek kétségbe vonni. Miközben ezek az orgánumok a múlt heti Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert végig kérdésekkel bombázták a dokumentumról, annak nincs jele, hogy a Tisza Párt háza táján is behatóbban kérdezősködtek volna.