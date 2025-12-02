Az RTL hallgat a legbeszédesebben a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomagról

Rendkívüli

Itt vannak a részletek: ekkor fogadja Trump emberét Putyin

Egyre szaporodnak a kérdőjelek a Tisza Pártnak készült, 1300 milliárd forintos baloldali megszorítócsomag körül, miután hétfő óta bárki számára elérhető az interneten a 600 oldalas tervezet. Miközben azonban a dokumentumot feldolgozó médiumok szinte naponta számoltak be a Magyar Péterék által tervezett új adókról és egyéb sarcokról, a balliberális sajtó a legfrissebb fejlemények ismeretében sem foglalkozik az üggyel, vagy éppen a Tisza érdekeivel összhangban tagadja a tervezet hitelességét. A legfurcsább az RTL eljárása: a csatorna teljes némaságba burkolózott a botrány egy héttel ezelőtti kirobbanása óta.

Munkatársunktól
2025. 12. 02. 11:30
Hétfőn az Index teljes egészében nyilvánosságra hozta azt a 600 oldalas dokumentumot, amely részleteiben tárgyalja, hogy a Tisza Párt szakértői milyen megszorításokkal vennének ki évi 1300 milliárd forintot az emberek zsebéből. Noha a tiszás gazdasági tervezet már múlt kedd óta a magyar közélet egyik legforróbb témájának számít, a baloldali sajtó jórészt hallgat az ügyről, amennyiben pedig röviden foglalkoznak vele, akkor a Tiszának kedvezően keretezik azt: jellemzően Magyar Pétert idézik, aki tagadja, hogy pártjának bármi köze lenne a baloldali megszorítócsomaghoz.

Égető bizonyítékok

Holott időközben számos bizonyíték is előkerült, ami megerősítette, hogy a javaslatcsomag a Tiszához köthető. Így például az anyag fejezeteinek végén szereplő szignók közül többhöz konkrét személyt is sikerült kötni: az aláírók közt lehet Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. vezérigazgatója, aki tavasszal arról beszélt, hogy a csapatával már jóval a 2026-os választás előtt szeretnék kidolgozni a Tisza gazdasági stratégiáját. Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank hajdani vezérigazgatója – aki szintén a névjegyével láthatta el a dokumentumot – a tervezet nyilvánosságra kerülését követően a Klikk TV-nek nyilatkozva megerősítette, hogy a Tisza-adó terve valódi volt. Ugyanakkor Lengyel és Felcsuti is tagadta, hogy részt vett volna a baloldali megszorítócsomag kidolgozásában.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy az Index két, egymástól független forrás állítása alapján azt is megírta, hogy maga a terv elsősorban Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoport-vezetőjének felelősségi körébe tartozott. Az sem mellékes, hogy a tiszás politikusok és értelmiségiek tucatnyi esetben önként beszéltek arról, hogy bár készülnek a kormányprogramok, de ennek részleteiről nem beszélhetnek.

Erőtlen tagadás

A baloldali sajtó érdeklődését ugyanakkor a teljes csomag nyilvánosságra kerülése sem keltette fel jobban: az elmúlt napokban is pusztán legfeljebb említés szintjén foglalkoztak  a Tisza Pártnak készült javaslatcsomaggal, s akkor is a létezését vagy a hitelességét igyekeztek kétségbe vonni. Miközben ezek az orgánumok a múlt heti Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert végig kérdésekkel bombázták a dokumentumról, annak nincs jele, hogy a Tisza Párt háza táján is behatóbban kérdezősködtek volna.

A Telex még azt is felrótta Gulyás Gergelynek, ő nem kérdőjelezi meg, hogy a megszorítócsomag Magyar Péterékhez köthető. A portál emellett publicisztikát közölt a tervezetről, amelyet fabrikált dokumentumnak neveztek és ennek kapcsán „paródiába hajló” lejáratási kísérletet emlegettek. A 444 több véleménycikkben is gúnyolódott a tiszás tervezeten, amelynek a valódiságát a szerző például azzal igyekezett kikezdeni, hogy elemzők szerint „kib...szott durva lenne”, ha a csomagban foglaltakat bevezetnék. A 24 pedig abban vélt felfedezni különös összefüggést, hogy a tiszás megszorítócsomag ürügyén a kormány egy héttel meghosszabbította a jelenleg futó nemzeti konzultációt.

Az RTL és a teljes hallgatás

A balliberális médiumok közül csak az ATV foglalkozott hosszabban a tiszás gazdasági tervezettel, amelyet az Öt című műsor szereplői vitattak meg nagyobb részletességgel. Figyelemre méltó, hogy az RTL-en még cáfolni sem próbálták a dokumentum létezését, a teljes elhallgatás mellett döntöttek.

Ez a hozzáállás éles kontrasztban áll azzal, hogy a Tisza Párt múlt kedden kiszivárgott megszorítócsomagja több száz oldalon keresztül sorolja azokat a területeket, amelyeken gyökeresen új szabályozást, főképp adópolitikai reformokat kívánnak végrehajtani. Ez a legtöbb esetben durva adóemelést jelent. Az anyag tíz oldalakon tárgyal egy-egy fejezetet kifejezetten aprólékosan, helyenként tudományos megközelítéssel. A csomagban egyebek mellett szerepel a vagyonadó, a kutya- és macskaadó bevezetése, a cigaretta és az alkohol, valamint az autóipar áfaemelése. Ehhez jön még az szja-rendszer átalakítása és a céges adóstruktúra totális módosítása, vagy éppen a nyugdíjrendszeré és az egészségbiztosításé.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)

