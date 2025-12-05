idezojelek
Poszt-trauma

Már a véresszájú Hadházy Ákos is Magyar Péter vereségét látja közeledni

Sűrűsödnek a viharfelhők a Tisza Párt felett.

Nagyon úgy tűnik, hogy végre valóban kidurrant a Tisza Párt hazugságokkal és gyűlölettel telefújt lufija. Novembert és az őszi kampányidőszakot is a Fidesz nyerte, a Tisza pedig tartósan csúszós lejtőre került, ez egyértelműen fordult a nyár előtti trendhez képest – derült ki az Alapjogokért Központ havi napirendelemzése és kutatásösszegzése alapján. 

trendforduló egyik fő mozgatórugója, hogy nyár vége óta uralja a közbeszédet a jobboldal nemzetstratégiai kérdésként kezelt témái közül a háború békepárti lezárását sürgető tárgyalássorozat, a rezsicsökkentés fenntartását lehetővé tevő magyar–amerikai–orosz megállapodások, valamint az európai szinten egyedülálló adócsökkentésre fókuszáló kormányzati döntések.

Ott tartunk, hogy ma már a kormány legnagyobb kritikusa, a véresszájú gyűlölködő, Hadházy Ákos is aggódó posztban figyelmeztette Magyar Pétert, hogy bizony itt komoly gondok vannak, és a fennhangon beígért győzelem délibábja is szétfoszlani látszik.

„(…) Mostanában aggasztó híreket kap, aki a közvélemény-kutatásokat olvassa. Többségük szerint – bár nem drasztikusan, de – hónapról hónapra csökken az ellenzék előnye. Török »Egyrésztmásrészt« Gábor is ma már inkább Fidesz-győzelmet jósol. (…)”

A közvélemény-kutatások adatai azt mutatják, hogy Magyar Péterék elértek egy üvegplafont, és nem képesek több választót megszólítani, a középen állók pedig kockázatot látnak bennük, többek között a társadalom minden rétegét érintő brutális megszorítócsomag miatt.

Magyar Péter komolyan kezdhet aggódni, fájdalmas lesz az ébredés és nem csak neki, a csúnyán megvezetett és átvert követőinek is.

Borítókép: Hadházy Ákos (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

