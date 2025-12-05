Már a véresszájú Hadházy Ákos is Magyar Péter vereségét látja közeledni

Nagyon úgy tűnik, hogy végre valóban kidurrant a Tisza Párt hazugságokkal és gyűlölettel telefújt lufija. Novembert és az őszi kampányidőszakot is a Fidesz nyerte, a Tisza pedig tartósan csúszós lejtőre került, ez egyértelműen fordult a nyár előtti trendhez képest – derült ki az Alapjogokért Központ havi napirendelemzése és kutatásösszegzése alapján.
A trendforduló egyik fő mozgatórugója, hogy nyár vége óta uralja a közbeszédet a jobboldal nemzetstratégiai kérdésként kezelt témái közül a háború békepárti lezárását sürgető tárgyalássorozat, a rezsicsökkentés fenntartását lehetővé tevő magyar–amerikai–orosz megállapodások, valamint az európai szinten egyedülálló adócsökkentésre fókuszáló kormányzati döntések.
Ott tartunk, hogy ma már a kormány legnagyobb kritikusa, a véresszájú gyűlölködő, Hadházy Ákos is aggódó posztban figyelmeztette Magyar Pétert, hogy bizony itt komoly gondok vannak, és a fennhangon beígért győzelem délibábja is szétfoszlani látszik.
„(…) Mostanában aggasztó híreket kap, aki a közvélemény-kutatásokat olvassa. Többségük szerint – bár nem drasztikusan, de – hónapról hónapra csökken az ellenzék előnye. Török »Egyrésztmásrészt« Gábor is ma már inkább Fidesz-győzelmet jósol. (…)”
További Poszt-trauma híreink
A közvélemény-kutatások adatai azt mutatják, hogy Magyar Péterék elértek egy üvegplafont, és nem képesek több választót megszólítani, a középen állók pedig kockázatot látnak bennük, többek között a társadalom minden rétegét érintő brutális megszorítócsomag miatt.
Magyar Péter komolyan kezdhet aggódni, fájdalmas lesz az ébredés és nem csak neki, a csúnyán megvezetett és átvert követőinek is.
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Hadházy Ákos (Fotó: Hatlaczki Balázs)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter, az RTL és a néma gyerek
A balliberális tévécsatorna egy hete lapít a Tisza Párt megszorítócsomagjáról.
Szabó Tímea legújabb agymenésén nevet az egész internet
Erre azért nem számítottunk.
A németek mindent megérdemelnek
Szabadlábra helyezték a weimari karácsonyi vásárban késsel fenyegetőző férfit.
Magyar Pétert kőkeményen megfenyegették Brüsszelből, ez már nem tréfa
A Tisza Párt elnökének a talpa alatt egyre forróbb a talaj.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Régi-új baloldali családellenesség
Markó Béla a woke-őrület oldalán
Eljött az idő a nagy ugrásra
Helyezkedés a kézilabda világában
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Cseh Katalin hatalmas örömhírt közölt, ennek még a fideszesek is örülni fognak
Megtalálta a testhez illő feladatot.
Szabó Tímea legújabb agymenésén nevet az egész internet
Erre azért nem számítottunk.
Havas Henrik aljas módon támadt Orbánékra, Magyar Péter mégsem fog neki örülni
A tanár úrnak ismét elgurult a gyógyszere.
Megérkezett az utolsó szög is Magyar Péter közéleti koporsójába
Ettől az egész Tisza Párt megrogyott.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter, az RTL és a néma gyerek
A balliberális tévécsatorna egy hete lapít a Tisza Párt megszorítócsomagjáról.
Szabó Tímea legújabb agymenésén nevet az egész internet
Erre azért nem számítottunk.
A németek mindent megérdemelnek
Szabadlábra helyezték a weimari karácsonyi vásárban késsel fenyegetőző férfit.
Magyar Pétert kőkeményen megfenyegették Brüsszelből, ez már nem tréfa
A Tisza Párt elnökének a talpa alatt egyre forróbb a talaj.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!