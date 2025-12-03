Szabó Tímea legújabb agymenésén nevet az egész internet

Amikor már az gondoljuk, hogy ez a szánalmas ellenzék már nem tud mélyebbre süllyedni, akkor előlép a félhomályból Szabó Tímea. Nagy lehet a pánik most a Párbeszédben, veszélyben a biztos, jó meleg szék a parlamentben.
Ráadásul november közepén az Országgyűlés 112 igen és 56 nem szavazattal jóváhagyta a házelnök döntését, amely egyhavi tiszteletdíjának megfelelő összeggel, 3,4 millió forinttal csökkenti Szabó Tímea (Párbeszéd) juttatását. A képviselőt azért szankcionálták, mert egy szeptemberi bizottsági ülésen előzetes bejelentés nélkül emelt fel egy képet felszólalása közben, amit a testület tiltott szemléltetésnek minősített.
Valószínűleg ettől gurulhatott el Szabó Tímea gyógyszere.
A mikroszkóp alatt sem látható népszerűséggel rendelkező Párbeszéd képviselője a Facebook-oldalán a következőt posztolta:
„Hogy lehet az, hogy Magyarország miniszterelnöke jobban szereti Moszkvát, mint Budapestet? Viktor, ez hazaárulás!”
Ennél olcsóbb, silányabb, pusztán a hergelés miatt megszületett poszt nem nagyon létezik. Magyar Péter stílusát sikerült maradéktalanul integrálni az úgynevezett óellenzék politikusainak. Úgy gondolják, hogy gusztustalan, színvonaltalan posztokkal be tudnak majd lopakodni a Tisza Párt listájára.
Szánalmas! Az a gyanúm, hogy bizony ez még oda is kevés lesz. Mindenesetre megy a tülekedés, mi lesz még itt a választásokig?
Borítókép: Szabó Tímea (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
