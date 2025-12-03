Szabó Tímea legújabb agymenésén nevet az egész internet

Ráadásul november közepén az Országgyűlés 112 igen és 56 nem szavazattal jóváhagyta a házelnök döntését, amely egyhavi tiszteletdíjának megfelelő összeggel, 3,4 millió forinttal csökkenti Szabó Tímea (Párbeszéd) juttatását. A képviselőt azért szankcionálták, mert egy szeptemberi bizottsági ülésen előzetes bejelentés nélkül emelt fel egy képet felszólalása közben, amit a testület tiltott szemléltetésnek minősített.

Valószínűleg ettől gurulhatott el Szabó Tímea gyógyszere.

A mikroszkóp alatt sem látható népszerűséggel rendelkező Párbeszéd képviselője a Facebook-oldalán a következőt posztolta:

„Hogy lehet az, hogy Magyarország miniszterelnöke jobban szereti Moszkvát, mint Budapestet? Viktor, ez hazaárulás!”