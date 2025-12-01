serpenyőkolbászcsaládtitoktöltelék

Egy séf elárulta a titkot: így lesz tökéletes az egyik kedvenc ételünk

Elsőre gyerekjátéknak tűnik, a végeredmény mégis csalódást keltő.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2025. 12. 01. 9:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elsőre gyerekjátéknak tűnik, a végeredmény mégis csalódást keltő. A kolbász sütése nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk, hacsak nem vetünk be egy meglepő trükköt – olvasható a Mindmegette cikkében.

kolbász
Erre a módszerre esküsznek a séfek is - Fotó: Shutterstock

A sült kolbász a magyar családok egyik legkedveltebb étele, amelyet könnyű elkészíteni – vagy mégsem? Biztosan jártunk már úgy, hogy a kolbászt jónak ítéltük ránézésre, aztán kiderült, hogy csak kívül sült meg, belül félig nyers maradt. Hogy ne járjunk így, csupán egy ötperces trükkre van szükségünk. Mutatjuk, mikor és hogyan kell bevetni. 

Ez a kolbász sütésének a titka

Erre a módszerre esküsznek a séfek is, a titok pedig az, hogy ne a serpenyőben kezdjük a kolbász készítését. Carla Lalli Music szakácskönyvszerző és gasztroújságíró szerint a kolbász akkor lesz igazán egyenletesen átsült, ha még sütés előtt pár percig megpároljuk kevés vízben. Ez az apró trükk csodát tesz:

  • belül már elkezd megfőni,
  • a héj rátapad a töltelékre,
  • sütés közben kisebb eséllyel reped ki,
  • és minden finom szaft benne marad.

Tehát tegyük a kolbászokat egy lábasba, öntsünk alájuk annyi vizet, hogy félig ellepje őket, majd 6-7 percig hagyjuk gyöngyözve főni. Ennyi elég is: részben elkészültek, de még hátravan a pirítás.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.