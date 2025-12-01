Egy séf elárulta a titkot: így lesz tökéletes az egyik kedvenc ételünk

Elsőre gyerekjátéknak tűnik, a végeredmény mégis csalódást keltő. A kolbász sütése nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk, hacsak nem vetünk be egy meglepő trükköt – olvasható a Mindmegette cikkében.

Erre a módszerre esküsznek a séfek is - Fotó: Shutterstock

A sült kolbász a magyar családok egyik legkedveltebb étele, amelyet könnyű elkészíteni – vagy mégsem? Biztosan jártunk már úgy, hogy a kolbászt jónak ítéltük ránézésre, aztán kiderült, hogy csak kívül sült meg, belül félig nyers maradt. Hogy ne járjunk így, csupán egy ötperces trükkre van szükségünk. Mutatjuk, mikor és hogyan kell bevetni.

Ez a kolbász sütésének a titka

Erre a módszerre esküsznek a séfek is, a titok pedig az, hogy ne a serpenyőben kezdjük a kolbász készítését. Carla Lalli Music szakácskönyvszerző és gasztroújságíró szerint a kolbász akkor lesz igazán egyenletesen átsült, ha még sütés előtt pár percig megpároljuk kevés vízben. Ez az apró trükk csodát tesz:

belül már elkezd megfőni,

a héj rátapad a töltelékre,

sütés közben kisebb eséllyel reped ki,

és minden finom szaft benne marad.

Tehát tegyük a kolbászokat egy lábasba, öntsünk alájuk annyi vizet, hogy félig ellepje őket, majd 6-7 percig hagyjuk gyöngyözve főni. Ennyi elég is: részben elkészültek, de még hátravan a pirítás.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)