Íme a megoldás, mutatjuk, mit tegyen, ha nehezen tud elaludni

Gyors életet élünk, amihez hozzátartozik a stressz és a különböző alvásproblémák. Ha ön is úgy érzi, jó lenne enyhíteni a feszültséget és aludni végre egy jót, ne a gyógyszerekhez forduljon először: a természet patikája segíthet! A citromfű különösen jótékony hatású gyógynövény - olvasható a Mindmegette cikkében.
A nyugtatók, altatók megoldást jelenthetnek, ha nem tudja másként csökkenteni a feszültséget, de jó néhány természetes szer van, amely enyhébb esetben biztosan segít. Az egyik ilyen a citromfű, ami ráadásul ennél sokkal több mindenre gyógyír lehet.
