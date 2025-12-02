gyógyírteacitromfű

Íme a megoldás, mutatjuk, mit tegyen, ha nehezen tud elaludni

Stressz és álmatlanság ellen is szuper ez a gyógynövény.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2025. 12. 02. 11:03
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gyors életet élünk, amihez hozzátartozik a stressz és a különböző alvásproblémák. Ha ön is úgy érzi, jó lenne enyhíteni a feszültséget és aludni végre egy jót, ne a gyógyszerekhez forduljon először: a természet patikája segíthet! A citromfű különösen jótékony hatású gyógynövény - olvasható a Mindmegette cikkében.

citromfű, tea, megoldás
A citromfűteát már ősidők óta használják az idegek megnyugtatására és emésztési problémák enyhítésére Fotó: Shutterstock

A nyugtatók, altatók megoldást jelenthetnek, ha nem tudja másként csökkenteni a feszültséget, de jó néhány természetes szer van, amely enyhébb esetben biztosan segít. Az egyik ilyen a citromfű, ami ráadásul ennél sokkal több mindenre gyógyír lehet.

A citromfű jótékony hatása

Az orvosi citromfű (Melissa officinalis) egyike a legrégebben használt gyógynövényeknek. Nálunk is termesztik, így könnyű beszerezni ezt a sokoldalúan felhasználható gyógynövényt, ami a nevét a citromra emlékeztető illatáról kapta. Elsősorban nyugtató hatása miatt ajánlott a fogyasztása, így alvási zavarokra, kezdődő depresszióra nagyon jó lehet. Csökkenti a menstruáció előtti feszültséget, a pajzsmirigy túltermeléséből adódó idegességet. Ezenkívül javítja az emésztést, serkenti a máj működését, puffadásgátló hatású.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektranszilvanizmus

Fejezetek a „Bűnnek nincs színe” című balos népszínműből

Bayer Zsolt avatarja

Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu