télrizshurka hurkateríték

Nagymamáink titkos receptje ezen a télen is elvarázsol

Mutatjuk, hogy milyen alapanyagokkal lehet új életet lehelni ebbe az időtlen finomságba.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01.
Bár hagyományosan a téli disznóvágások elmaradhatatlan szereplője, ma már egész évben terítékre kerül a magyar konyha egyik kedvelt étele. A Mindmegette megmutatja, mitől lesz igazán jó a hurka, és milyen alapanyagokkal lehet új életet lehelni ebbe az időtlen finomságba.

Télen, a disznóvágás, a forralt bor és a ropogós tepertő mellé szinte kötelező fogás a magyar konyha egyik legősibb és legjellegzetesebb étele. A hurka ma már sokkal több módon elkészíthető, mint gondolnánk, és már nem is csak télen kerül az asztalra. Ráadásul a jól ismert fajtái, a véres meg a májas mellett megjelentek a könnyebb verziók, a vegetáriánus hurkák is – írja az Origo.

Mitől lesz igazán finom a hurka?

„Jóska, Gyurka, véres hurka. Milyen jó a májas hurka!” – juthat eszünkbe a 70-es évekbeli reklámdal fülbemászó sora, ha hurka kerül az asztalunkra. Nem véletlenül, hiszen a véres és a májas hurka a két klasszikus. A véres hurka titka a friss vér, amely a tölteléket szaftossá, telt ízűvé teszi. A májas változat lágyabb, krémesebb, a máj jellegzetes ízével dolgozik. Ezek mellett létezik a húsos hurka is, amelybe apróra vágott sertéshús kerül, de ettől még nem lesz belőle kolbász.

Ma már vega hurkát is készíthetünk, ezekbe gomba, zabpehely, hüvelyesek vagy akár füstölt tofu is kerülhet a „húsos” ízélményért. Illetve ha megfelelő, jól átgondolt, a töltelékhez illeszkedő fűszert használunk meglepően hasonló karaktert kaphatunk, mint a hagyományos hurkák esetén.

Mi kerülhet a töltelékbe?

A hagyományos recept szerint töltelékként rizst kell használni, de ma már több izgalmas alternatíva is létezik:

  • árpagyöngy (gersli): rusztikusabb, tartalmasabb állagú, lassabban fő szét, mint a rizs, régen ezt használtak töltőanyagnak;
  • köles: gluténmentes, könnyű és nagyon jól fűszerezhető;
  • bulgur: pergős, kellemesen diós ízű, pillanatok alatt átsül;
  • quinoa: magas fehérjetartalma miatt a modern konyha kedvence, de figyelem, használat előtt alaposan áztassuk ki;.
  • zabpehely: különösen vega hurkákhoz ideális, jól szívja a nedvességet, semleges ízű, bátran lehet játszani a fűszerekkel.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

