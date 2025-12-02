Gyorsan szabadlábra a helyezték a weimari karácsonyi vásárban késsel fenyegetőző férfit

Nem tartott sokáig annak a 29 éves marokkói férfinak az őrizetbe vétele, aki vasárnap a németországi Weimarban a karácsonyi vásár helyszínén kést rántott és fenyegette a körülötte lévőket.

Az első adventi hétvégén késes támadást akadályoztak meg a rendőrök a weimari karácsonyi vásáron. Fotó: DPA/Bodo Schackow

A rendőrség ügyeletes vezetője a német DPA hírügynökséget arról tájékoztatta, hogy már szabadlábra helyezték a támadót.

Christian Hackbart elmondta, a férfi ellen felhozott vádak – fenyegetés, testi sértés kísérlete és a fegyvertörvényben előírt késviselési tilalom megsértése rendezvényeken – nem adtak elegendő alapot a fogva tartáshoz – olvasható a Welt cikkében. Hackbart hozzáfűzte: a férfi, akit a rendőrség erőszakra való hajlamáról ismer, erősen ittas volt, és egyelőre nem tudták kihallgatni.

Amint arról korábban beszámoltunk, a Bild tudósítása szerint az első adventi hétvégén késes támadást akadályoztak meg a rendőrök a weimari karácsonyi vásáron. A már említett marokkói férfi agresszíven viselkedett a vásáron sétálókkal, majd amikor egyikük rászólt, hirtelen késsel fenyegetőzött. A karácsonyi vásár több látogatója is észrevette a történteket, és közbeavatkozott, majd riasztották a rendőrséget. A rendőri intézkedések során a 29 éves férfit lefogták és őrizetbe vették. Eközben a gyanúsított és három másik személy paprikaspray használata miatt könnyű sérüléseket szenvedett – közölte a rendőrség. A marokkói férfi hevesen ellenállt, ezért le kellett fogni. A rendőrségi intézkedés idejére a környező utcákat lezárták.

A hatóságok komoly biztonsági intézkedéseket vezettek be egész Németországban, mert fennáll a veszély, hogy idén is terrortámadás éri valamelyik karácsonyi vásárt.

Borítókép: Karácsonyi vásár Weimarban (2023) (Fotó: DPA/Soeren Stache)