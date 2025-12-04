rendőrségÁbrahám RóbertLakatos Márk

Lakatos Márk-botrány: Hollandiában fogtak el egy újabb gyanúsítottat

Hollandiában elfogták azt a férfit, akinek a neve a Lakatos Márk-féle botrányban került elő, és aki ellen nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ügynek van egy másik érintettje is, őt egy éve gyanúsították meg emberkereskedelem bűntettével.

Pámer Dávid
2025. 12. 04. 17:59
Elfogta a holland rendőrség azt a férfit, aki ellen emberkereskedelem miatt a magyar bíróság korábban európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki – derült ki az eljárást folytató Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) lapunknak adott válaszából. V. F. neve hónapokkal ezelőtt a Lakatos Márk-féle botrányhoz köthetően került reflektorfénybe. Ugyanebben az ügyben van egy másik gyanúsított is, de róla majd később.

Komoly bűncselekmények miatt nyomoznak

A rendőrség megkeresésünkre azt írta, hogy „a Budapesti Rendőr-főkapitányság gyermek- és ifjúságvédelmi osztálya egy magánszemély feljelentése alapján emberkereskedelem bűntett miatt folytat nyomozást kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel összefüggésben”. Hozzátették: „a büntetőeljárásban tavaly decemberben a sértettel szemben fennálló egyéb hatalmi, befolyási helyzetével visszaélve, üzletszerűen elkövetett, két rendbeli emberkereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki és vettek őrizetbe egy 27 éves budapesti férfit”.

Hollandiában kapcsolták le az egyik gyanúsítottat

A nyomozás során egy másik férfi (V. F. – a szerk.) ellen 2025 februárjában szintén emberkereskedelem bűntett gyanúja miatt adtak ki elfogatóparancsot – írta lapunknak a hatóság, hangsúlyozva: „mivel felmerült, hogy a keresett személy külföldre menekülhetett, a BRFK kezdeményezésére a bíróság április 1-jén európai és nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki ellene”.

A rendőrség leszögezte:  a körözés alapján az 56 éves férfit 2025. szeptember 27-én Hollandiában fogta el a helyi rendőrség, kiadatását pedig kezdeményezte a magyar hatóság, a nyomozás és a szükséges eljárási cselekmények továbbra is folyamatban vannak.

Egy intézetis fiú indította el a lavinát

Lakatos Márkról Ábrahám Róbert műsorában állította azt egy egykori intézetis fiú, hogy évekkel ezelőtt, amikor még csak 15 éves volt, fajtalankodott vele a baloldali véleményvezér. A fiú arról is beszélt, hogy külön ember volt arra a célra, hogy az árvaházakban felkutassanak heteroszexuális fiúkat, akik nyomoruk okán megvásárolhatók homoszexuális együttlétekre, és a kiválasztott gyerekeket a kerítő le is szállította és átadta a megrendelőinek, ami után jutalékot kapott. A fiú elmondása szerint az „átadás” előtt drogot is adtak neki, majd a lakásban olyan dolgot is meg kellett tennie Lakatos Márkkal félelemből, amit nem akart. Az egykori állami gondozott fiú állítólag egy pár cipőt és pénzt kapott mindezekért. Lakatos visszautasította ezeket az állításokat

A Lakatos Márk-botrány kerítője az egyik gyanúsított

Korábbi információink szerint a tavaly decemberben meggyanúsított férfi (O. P.) az a kerítő, aki a fenti fiatal sértettet kiközvetítette Lakatos Márkhoz. A férfi, illetve a nemrég Hollandiában lekapcsolt V. F. egyelőre nem ezzel, hanem más sértettek miatt lettek meggyanúsítva, azoknak az áldozatoknak pedig nincs köze Lakatos Márkhoz

A Lakatos-botrányról bővebben itt olvashatnak.

Borítókép: Lakatos Márk (Forrás: Facebook/Lakatos Márk)

 

A téma legfrissebb hírei

