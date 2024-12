Lakatos Márk-botrány: újabb gyomorforgató részleteket tárt fel egy fontos tanú

A Lakatos Márk-botrány

Lakatos Márkról Ábrahám Róbert műsorában állította azt egy egykori intézetis fiú, hogy évekkel ezelőtt, amikor még csak 15 éves volt, fajtalankodott vele a baloldali véleményvezér.

A fiú arról is beszélt, külön ember volt arra a célra, hogy az árvaházakban felkutassanak fiatal heteroszexuális fiúkat, akik nyomoruk okán megvásárolhatók homoszexuális együttlétekre, és a kiválasztott gyerekeket a kerítő le is szállította és átadta a megrendelőinek, ami után jutalékot kapott.

A fiú elmondása szerint az „átadás” előtt drogot is adtak neki, majd a lakásban olyan dolgot is meg kellett tennie Lakatos Márkkal félelemből, amit nem akart. Az állami gondozott fiú állítólag egy pár cipőt és pénzt kapott mindezekért.

A sértett videóvallomását – egy feljelentés keretében – eljuttatták a Fővárosi Főügyészségnek. Onnan a feljelentést megküldték a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak, a BRFK pedig aznap elrendelte a nyomozást.

Zajlanak a tanúkihallgatások

Az ügyben folyamatosan zajlanak a tanúkihallgatások, korábbi értesülésünk szerint nemrég egy más ügyben eljárás alatt álló, jelenleg is börtönben lévő férfit is kihallgattak a nyomozók. Emellett a hatóság már kihallgatta a homoszexuális stylist botrányát kirobbantó Ábrahám Róbert újságírót, a vélt sértettet, illetve volt nevelőjét is, akinek először mesélte el az egykori állami gondozott fiú a történteket. Később egy másik nevelőt is meghallgattak, aki megerősítette a többi tanú vallomását.

Úgy tudjuk, az egyik tanúvallomásban azt az embert is megnevezték, aki kiközvetíthette a fiút Lakatoshoz.

Súlyos bűncselekmények miatt nyomoznak, Lakatos mindent tagad

A lapunk által ismertetett vallomás és a botrány kapcsán fontos leszögezni, hogy Lakatos Márk visszautasította a vele kapcsolatos állításokat. Ide tartozik az is, hogy az ügyben a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, szexuális cselekmény végzése érdekében elkövetett emberkereskedelem bűntett gyanújával indult nyomozás jelenleg ismeretlen tettes ellen zajlik, azaz az eljárásnak egyelőre nincsenek gyanúsítottjai.