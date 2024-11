Lakatos Márkot utolérte a végzete, Wellor a céltáblájára tűzte

A netzenész újból lecsapott. Wellor ezúttal Lakatos Márkról írt nagyon kemény, szókimondó gúnydalt. A zene Gloria Gaynor I Will Survive című dalának átdolgozása, a szöveg pedig szokás szerint telitalálat. A dal címe beszédes: Odakint most szörnyek járnak. A gúnydalban feltűnik két jól ismert baloldali megmondóember, Pottyondy Edina, az internet vicsorgó démona és Magyar Péter táskahordozója, Nagy Ervin is.