Sebestyén Balázs kihúzta a gyufát az RTL-nél, Orbán oldalára állt

Sebestyén Balázs, a Rádió 1 műsorvezetője és nem mellékesen az RTL egyik vezető arca, az utóbbi években több közéleti témában is állást foglalt, méghozzá elég markánsan, nem törődve azzal, hogy a baloldali médiában mi az úgynevezett mainstream álláspont. Először a tavalyi finnországi műkorcsolya Európa-bajnokság megnyitóünnepségén fellépő transznemű jégtáncos produkciója kapcsán szólalt meg, ami kiverte a biztosítékot a baloldalon. Majd a Seymour Hersh Pulitzer-díjas amerikai oknyomozó újságíró nagy vihart kavart cikkéről mondott a baloldalon nem éppen elfogadott véleményt, amelyben a világhírű zsurnaliszta azt állította, hogy az Északi Áramlat gázvezetékeket az amerikaiak robbantották fel. Utoljára pedig az egész országot felkavaró esetről, a tizenöt éves diákkal szexelő pedagógiai asszisztens dermesztő történetéről fogalmazott meg meglehetősen sommás és kemény véleményt. Majd a baloldali média egyik zászlóshajójának számító HVG videós podcatjának adott interjút, ahol nagyon határozottan mondta el a véleményét a világban tomboló genderőrületről.

„De van azért ebben az egész genderőrületben egy számomra is nagyon fura dolog. […] Én azt nem értem például, hogy amikor a hölgyeim, uraim megszólítást el kell vetni, mert az valakit zavar, akkor én azt furának tartom. Amikor évezredes szerepekkel, sztereotípiákkal, nemi szerepekkel kell azért leszámolnom, és nem mondhatom többet, hogy hölgyeim, uraim, vagy el kell törölni ezt valamilyen járaton, repülőn vagy akár megszólításban. Eddig évezredekig hittünk ebben, és akkor azt mondjuk, hogy hát rendben van, de akkor ezt most már ne használjuk, mert valakit sért. Meséből vegyük ki dolgokat vagy írjunk át, vagy évszázados szerzőknek a könyveit változtassuk meg, akkor én nem biztos, hogy ezt jó iránynak látom. Én nem gondolom, hogy ez bármilyen valódi célt szolgál, tehát mindenki úgy él, és olyan testben, lélekben, ahogy szeretne, de attól nekem az évezredes szerepeimet, hagyományaimat, kulturális dolgaimat ne kelljen átírni és megváltoztatni.”

Mint ismert, a dán Victoria Kjaer Theilvig nyerte a Miss Universe idei versenyét. A 21 éves szépségkirálynő versenytáncos, ügyvédnek tanul, és több mint 120 másik jelöltet előzött meg, mire a korona a fejére került.

Sebestyén Balázs ezt a hét végén Mexikóvárosban megtartott szépségkirálynő választást kommentálta meglehetős iróniával:

Borzasztó dolog történt a világban. Breaking news! Nem láttátok a Miss Universe 2024-t? Egy olyan dolog, ami nagyon régóta nem történt: fehér, biológiai értelemben nő nyerte meg a Miss Universe-t”. […] Nincsen kicsi kuki, nincs két Y-kromoszóma, nem átültette magát, nem transz. Egy igazi nő.

Hoppá! Könnyen lehet, hogy Sebestyén Balázs ezzel a beszólásával végleg kiesett a baloldali brancsból. Ráadásul csúnyán kihúzhatta a gyufát a RTL-nél is, hiszen a csatorna korábban még a logóját is szivárványosra festve állt ki a genderőrület mellett. Arról nem is beszélve, hogy ezekkel a mondatokkal gyakorlatilag kiállt Orbán Viktor politikája mellett.

Ebből baj lesz!

Borítókép: Sebestyén Balázs a HVG közéleti podcastjának, a Fülke extrának a vendégeként (Fotó: YouTube/HVG/képernyőkép)

