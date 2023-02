Halálos bűn miatt ugrott a ballib média Sebestyén Balázs torkának

Felhévizy Félix nagyon szereti a jeges sportokat. Bár sajnálatos módon korcsolyázni nem tudott megtanulni, pedig a barátai mindig csábították, hogy a legjobb hely a lányokkal való ismerkedésre a koripálya. De valahogy nem sikerült elsajátítania a fortélyát. Félix elsősorban a jégkorongért rajong, de a jégtáncot is kedveli. Ez utóbbi sportág iránt érzett szeretete jelentős mértékben a csinos hölgyektől eredeztethető, akik különböző világversenyeken, csillogó ruhákban, mesés koreográfiákkal kápráztatták el a jégtánc szerelmeseit. Ráadásul az 1980-as, Lake Placid-i téli ötkarikás játékokon a Regőczy Krisztina, Sallay András jégtánckettős remek szereplése is hozzájárult ahhoz, hogy a fiatal hírlapíró a szívébe zárja a jégtáncot. Ez a téma azért került a héten elő, és azért került Felhévizy homlokterébe is, mert az idei finnországi műkorcsolya Európa-bajnokság megnyitóünnepségének sztárfellépője egy transznemű, műkedvelő jégtáncos volt, ahogy írták, a sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás jegyében. Minna-Maaria Antikainen, aki férfiként látta meg a napvilágot, 43 éves korában döntött úgy, hogy nőként folytatja az életét. A „hölgy” ötvenévesen kötelezte el magát a műkorcsolya mellett, és állítólag még érmet is szerzett 2017-ben egy oberstdorfi nem hivatalos világbajnokságon. Bár ez utóbbi információk valódiságát erősen megkérdőjelezi, ahogy szegény csetlett-botlott a jégen.