Gyűlölettel teli őrjöngés. Minorics József, aki saját fogalmai szerint német, nagyon dühbe jött, pedig még annyira sem voltam vele kegyetlen, mint amilyen gyűlöletkeltők az ő videói.

2025. 08. 25. 9:02

Végeztem Minorics Józseffel

Kedves Minorics József, miért lett ennyire ideges? Nem bántom én önt. Ön mondta, hogy megfenyegette az anyját, ha még egyszer a Fideszre szavaz végzett vele, többé nem állnak szóba. Jaj. József, rossz az, aki rosszra gondol. Végeztem önnel... - látja József, nem öltem meg, de végeztem önnel. 

Minorics József és Jakab Péter
Minorics József és Jakab Péter

Végeztem Minorics Józseffel

Nem bántom, sőt elnézést kérek tőle, ha bármivel megbántottam.

Kedves József, mivel bántottam meg ennyire? Azzal biztosan nem, hogy németnek mondtam, mert németnek lenni nem bántó egyrészt. Másrészt persze értem, hogy maga miért sértődik meg ezen is, mert ön sértésnek szánja, hogy az erdélyi magyarokat románozza. Nem József, nem sértő, ha valaki német vagy román, az a sértő, ha valakinek szándékosan a lelkébe gázolunk. József, ön több tízezer vagy százezer külhoni magyart sérteget a videóiban. Románozással sértegeti az erdélyi magyarságot. József, románnak vagy németnek lenni nem sértő, de rosszindulattal románozni az sértő. Sértő a románokra nézve és sértő az erdélyi magyarokra nézve, akik szívükben magyarabbak, mint József.

Kedves Minorics József, ön azt mondja, hogy aki nem él életvitelszerűen (a szó magyarázatát megtalálja a Wikipédián) Magyarországon, az ne szóljon bele az ország sorsába. Rendben József, beszéljünk erről. Tehát, aki nem élt itt, annak nincsenek jogai Magyarországon. Egy: ez ellentétes az Európai Unió alapelveivel. Kettő: József sem él Magyarországon, német családja van. A térkép szerint az ön lakhelye Németországban van, megnéztem. Több videóban elmondja, hogy nem tartja fontosnak, hogy a gyermekei magyarok legyenek. József, ki akkor a magyar? Miért bánt meg napról napra több ezer vagy százezer rendes magyar embert? József, ne mérjen kettősmércével! Ha az erdélyi magyarok románok, akkor ön német. Ennyire egyszerű ez.

@minorics.jozsef Válasz @andreixmym1 ♬ eredeti hang - 🇭🇺🇩🇪MinoricsJózsef🇭🇺🇩🇪

Kedves Minorics József, ugye tudja, hogy abban is hazudik, hogy bármi köze lenne a Fidesz kétharmadához a külhoni magyaroknak. József tisztában van azzal, hogy összesen egyetlen parlamenti széket foglal el külhoni magyar szavazattal bejutott képviselő? József tisztában van azzal, hogy a magyar parlamentben képviselete van a 13 Magyarországon élő kisebbségnek is, köztük a németeknek, ruszinoknak, szlávoknak? 

Végeztem Minorics Józseffel

Többé nem támadom a férfit, aki megkeseredett, akinek annyira rossz az élete, hogy saját nemzettársaiban keresi a hibást. József, ha ön továbbra sem veszi észre, hogy a saját életének, saját szerencséjének a kovácsa nem Orbán Viktor, nem egyik vagy másik Péter, hanem csakis ön, akkor végleg elveszett. József, nem tudom miért dühös a világra, de azok a követői, akik az őrjöngése miatt vannak magával a közösségi médiában, ők nem lesznek ott, amikor maga megbetegszik, nem lesznek ott, amikor magának bánata lesz. De az örömeinél sem lesznek ott, ők azért vannak magával, mert maga a dühét kiöntve lejáratja magát. Én végeztem magával, ha maga is végez az eddigi tevékenységével és befejezi a gyűlöletkeltő videók készítését. 

Kedves József, maga odaszavaz, ahova akar, én nem fogom győzködni magát (sem), de az a gyűlöletcunami, ami a maga csatornáján árad, az nem normális. Sajnálom, ha érzékenyen érintette bármelyik mondatom, de ha végre megérti, hogy maga miként bánt meg másokat, már megérte.

Kedves József, ön azt kívánja nekem és a teljes családomnak (bár nekik semmi közük ahhoz, hogy én mit írok, kire szavazok), hogy dögöljünk éhen. Én ezzel szemben azt kívánom önnek, hogy legyen boldog a családjával, foglalkozzon a gyerekeivel, és engedje el azt a rengeteg gyűlöletet, ami önben van!

