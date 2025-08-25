Végeztem Minorics Józseffel

Kedves Minorics József, miért lett ennyire ideges? Nem bántom én önt. Ön mondta, hogy megfenyegette az anyját, ha még egyszer a Fideszre szavaz végzett vele, többé nem állnak szóba. Jaj. József, rossz az, aki rosszra gondol. Végeztem önnel... - látja József, nem öltem meg, de végeztem önnel.

Minorics József és Jakab Péter

Nem bántom, sőt elnézést kérek tőle, ha bármivel megbántottam.

Kedves József, mivel bántottam meg ennyire? Azzal biztosan nem, hogy németnek mondtam, mert németnek lenni nem bántó egyrészt. Másrészt persze értem, hogy maga miért sértődik meg ezen is, mert ön sértésnek szánja, hogy az erdélyi magyarokat románozza. Nem József, nem sértő, ha valaki német vagy román, az a sértő, ha valakinek szándékosan a lelkébe gázolunk. József, ön több tízezer vagy százezer külhoni magyart sérteget a videóiban. Románozással sértegeti az erdélyi magyarságot. József, románnak vagy németnek lenni nem sértő, de rosszindulattal románozni az sértő. Sértő a románokra nézve és sértő az erdélyi magyarokra nézve, akik szívükben magyarabbak, mint József.

Kedves Minorics József, ön azt mondja, hogy aki nem él életvitelszerűen (a szó magyarázatát megtalálja a Wikipédián) Magyarországon, az ne szóljon bele az ország sorsába. Rendben József, beszéljünk erről. Tehát, aki nem élt itt, annak nincsenek jogai Magyarországon. Egy: ez ellentétes az Európai Unió alapelveivel. Kettő: József sem él Magyarországon, német családja van. A térkép szerint az ön lakhelye Németországban van, megnéztem. Több videóban elmondja, hogy nem tartja fontosnak, hogy a gyermekei magyarok legyenek. József, ki akkor a magyar? Miért bánt meg napról napra több ezer vagy százezer rendes magyar embert? József, ne mérjen kettősmércével! Ha az erdélyi magyarok románok, akkor ön német. Ennyire egyszerű ez.

Kedves Minorics József, ugye tudja, hogy abban is hazudik, hogy bármi köze lenne a Fidesz kétharmadához a külhoni magyaroknak. József tisztában van azzal, hogy összesen egyetlen parlamenti széket foglal el külhoni magyar szavazattal bejutott képviselő? József tisztában van azzal, hogy a magyar parlamentben képviselete van a 13 Magyarországon élő kisebbségnek is, köztük a németeknek, ruszinoknak, szlávoknak?