Sebestyén Balázs a tűzzel játszik, megint nyomott egy fricskát

A Pulitzer-díjas oknyomozó újságíró azt írta cikkében, hogy amerikai haditengerész búvárok robbanthatták fel a gázvezetékeket, méghozzá a Baltops 2022 nemzetközi hadgyakorlat leple alatt. Mégpedig Joe Biden elnök utasítására, a CIA-vel karöltve és norvég cinkosság mellett. Idézet Hersh nagy vihart kavart írásából:

„Biden döntése, hogy szabotálja a csővezetékeket, több mint kilenc hónapig tartó, szigorúan titkos vitát követően született meg. A washingtoni nemzetbiztonsági közösségen belül azt vitatták meg, hogy hogyan lehetne a legjobban elérni ezt a célt. Ez idő alatt a kérdés nem az volt, hogy végrehajtsák-e a küldetést, hanem az, hogy hogyan hajtsák végre anélkül, hogy nyíltan tudná a nemzetközi közösség, hogy ki a felelős érte.”

Az oroszok nemzetközi vizsgálatot követelnek az ügyben, annak ellenére, hogy a Fehér Ház és a CIA kategorikusan tagadta a cikkben foglaltakat. Itt tart jelenleg az ügy. Azonban nagyon úgy tűnik nem csak Felhévizy érdeklődését keltette fel ez a téma. A Rádió 1 csütörtök reggeli műsorában Balázsék is élénken és részletesen foglalkoztak az esettel, természetesen náluk is Seymour Hersh cikke volt a kiváltó ok. Ezért fordulhatott elő az a nem megszokott dolog, hogy egymás után kétszer is bekerült a vasárnapi jegyzetbe Sebestyén Balázs. Ugyanis a műsorvezető a múlt heti kemény beszólásai miatt rendesen kihúzta a gyufát a baloldalon, kormánypártinak, sőt egyenesen homofóbnak titulálták egyes médiumok, ezért a múlt héten is róla szólt Félix írása. Most, hogy a csütörtöki műsorukban hosszú ideig elemezte a sztárújságíró cikkét, majd úgy fogalmazott, hogy nagyon érdekes játszma zajlik az Északi Áramlat ügyében, újból fricskát nyomott a baloldal orrára, hiszen a nyugati álláspont szerint csakis Putyin robbanthatta fel a gázvezetékeket.

– Balázs könnyen lehet, hogy a kormánypárti és homofób titulusok mellé most begyűjtötte a Putyin pincsije címkét is. Magára az ügyre visszakanyarodva, érdemes lenne feltenni azt az egyszerű kérdést, hogy Cui prodest? azaz Kinek az érdeke? Mindjárt közelebb kerülnénk az igazsághoz – gondolta magában Felhévizy és biztos, ami biztos böngészni kezdte az internetet, hátha talál valami új, titkos információt.

