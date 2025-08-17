SpanyolországerdőtűzPortugália

Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában + videó

Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban és Törökországban a tűzoltók továbbra is küzdenek. Hetek óta több helyen tombol erdőtűz Európában.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 17:38
Erdőtűz Spanyolországban Fotó: CESAR MANSO Forrás: AFP
Dél-Európa nem győzi megfékezni a lángokat. A folyamatos hőhullám közepette a tűzoltók éjjel-nappal dolgoznak, azonban az időjárás megnehezíti az erdőtüzek megfékezését – írja a SkyNews.

Fotó: CESAR MANSO/AFP

„A mai nap ismét nagyon nehéz lesz, rendkívüli kockázattal az újabb tüzek tekintetében” – írta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök közösségi oldalán.

A katasztrófának pedig már legalább három halálos áldozata van, akik közül ketten önkéntes tűzoltóként segédkeztek a a lángok megfékezésében. 

A spanyol nemzeti meteorológiai ügynökség rendkívüli tűzveszélyre figyelmeztetett az ország nagy részén, beleértve az északi és nyugati országrészt is, ahol a legnagyobb lángok tomboltak. A hőhullám, amely ebben a hónapban több napon is 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletet hozott, várhatóan hétfőig tart majd. 

Bizonyos területeken már a közlekedést is akadályozzák a lángok, Galíciában le kellett zárni egy autópályát. 

Portugáliában is tombolnak az erdőtüzek 

Portugáliában pénteken közel 4000 tűzoltó küzdött a tűzzel. Hét nagyobb tűzvész volt aktív. A hatóságok vasárnapig meghosszabbították a riasztást, mivel a magas hőmérséklet várhatóan a hétvégéig is kitart. 

Szombaton megtalálták Vila Franca do Deao volt polgármesterének elszenesedett holttestét, ezzel ő az első halálos áldozata az országban idén nyáron pusztító erdőtüzeknek.

Portugália a nyomás hatására segítséget kért az EU polgári védelmi mechanizmusától, amely egy tűzoltóerő, amelyet a rászoruló európai országok igénybe vehetnek. 

Nagy-Britanniát ugyan a tűz nem érinti, azonban a felszálló füst és por már elérte az országot, ahol a meteorológiai szolgálatok kisebb lehűlésre és rendkívül látványos vörös napkeltére hívták fel a figyelmet. 

Borítókép: Erdőtűz Spanyolországban (Fotó: AFP)

