Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában + videó

Dél-Európa nem győzi megfékezni a lángokat. A folyamatos hőhullám közepette a tűzoltók éjjel-nappal dolgoznak, azonban az időjárás megnehezíti az erdőtüzek megfékezését – írja a SkyNews.

Erdőtűz tombol Európa több pontján

Fotó: CESAR MANSO/AFP

„A mai nap ismét nagyon nehéz lesz, rendkívüli kockázattal az újabb tüzek tekintetében” – írta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök közösségi oldalán.

A katasztrófának pedig már legalább három halálos áldozata van, akik közül ketten önkéntes tűzoltóként segédkeztek a a lángok megfékezésében.

A spanyol nemzeti meteorológiai ügynökség rendkívüli tűzveszélyre figyelmeztetett az ország nagy részén, beleértve az északi és nyugati országrészt is, ahol a legnagyobb lángok tomboltak. A hőhullám, amely ebben a hónapban több napon is 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletet hozott, várhatóan hétfőig tart majd.

Bizonyos területeken már a közlekedést is akadályozzák a lángok, Galíciában le kellett zárni egy autópályát.

Portugáliában is tombolnak az erdőtüzek

Portugáliában pénteken közel 4000 tűzoltó küzdött a tűzzel. Hét nagyobb tűzvész volt aktív. A hatóságok vasárnapig meghosszabbították a riasztást, mivel a magas hőmérséklet várhatóan a hétvégéig is kitart.

Szombaton megtalálták Vila Franca do Deao volt polgármesterének elszenesedett holttestét, ezzel ő az első halálos áldozata az országban idén nyáron pusztító erdőtüzeknek.

Portugália a nyomás hatására segítséget kért az EU polgári védelmi mechanizmusától, amely egy tűzoltóerő, amelyet a rászoruló európai országok igénybe vehetnek.

Nagy-Britanniát ugyan a tűz nem érinti, azonban a felszálló füst és por már elérte az országot, ahol a meteorológiai szolgálatok kisebb lehűlésre és rendkívül látványos vörös napkeltére hívták fel a figyelmet.

Borítókép: Erdőtűz Spanyolországban (Fotó: AFP)