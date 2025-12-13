Pete HegsethSzíriaIszlám Állam

Amerikai katonákat ölt meg az Iszlám Állam egy fegyverese Szíriában

Két amerikai katona és egy polgári alkalmazottként dolgozó tolmács meghalt, amikor a szíriai Palmírában támadás érte az amerikai haderő egyik egységét szombaton – tudatta az amerikai hadügyminisztérium. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter szerint aki amerikai katonákat vesz célba, arra vadászni fog az Egyesült Államok.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 13. 22:41
Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter Fotó: Anadolu via AFP
Sean Palmernek, a Pentagon szóvivőjének közleménye szerint az elhunyt amerikai katonák mellett további három katona megsebesült.

Amerikai katonákat öltek meg Szíriában (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
A támadás az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet elleni egyik művelet során érte az amerikai egységet az ország központi részén fekvő régióban. A tájékoztatás szerint egy dzsihadista fegyveres egyedül, lesből hajtotta végre a rajtaütést.

Pete Hegseth hadügyminiszter megerősítette a halálos incidens tényét, és közölte, hogy az elkövetőt az Egyesült Államokkal partnerségben dolgozó erők megölték.

Legyen köztudott: ha valaki amerikaiakat vesz célba bárhol a világon, akkor annak utána már csak egy rövid és félelemben töltött élete lesz, mert az Egyesült Államok vadászik rá, megtalálja, és könyörtelenül megöli

– fogalmazott a tárcavezető.

Az amerikai hadügyminisztérium közleménye szerint a támadás részleteire vonatkozó vizsgálat még folyik, és az áldozatok nevét legkevesebb 24 óráig nem hozzák nyilvánosságra.

Borítókép: Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter (Fotó: Anadolu via AFP)

