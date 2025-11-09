Iszlám ÁllamWashingtonelnök

Szíria megelőző műveletet hajtott végre az Iszlám Állam sejtjei ellen

Szíriában országos megelőző műveletet hajtottak végre az Iszlám Állam terrorszervezet sejtjei ellen – közölte szombaton a belügyminisztérium szóvivője, Nureddin eb-Baba.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 14:38
Ahmed es-Saraa szíriai elnök Fotó: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szíriai biztonsági erők 61 razziát hajtottak végre, hetvenegy embert vettek őrizetbe, robbanószereket és fegyvereket foglaltak le – közölte a szóvivő az állami al-Ihbarija televízióban. A razziákat Ahmed es-Saraa szíriai elnök washingtoni látogatása előtt tartották, amelyen az ideiglenes szíriai államfő Donald Trump amerikai elnökkel találkozik, és csatlakozik az amerikai vezetésű, az Iszlám Állam elleni szövetséghez. Egy amerikai kormányilletékes korábban közölte, hogy Washington fontolgatja katonai jelenlétét Szíriában, hogy hatékonyan harcolhasson az Iszlám Állam ellen.

 

Borítókép: Ahmed es-Saraa szíria ideiglenes elnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekidő

Ezt mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Szánjon rá fél órát mindenki!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.