Szíria megelőző műveletet hajtott végre az Iszlám Állam sejtjei ellen

A szíriai biztonsági erők 61 razziát hajtottak végre, hetvenegy embert vettek őrizetbe, robbanószereket és fegyvereket foglaltak le – közölte a szóvivő az állami al-Ihbarija televízióban. A razziákat Ahmed es-Saraa szíriai elnök washingtoni látogatása előtt tartották, amelyen az ideiglenes szíriai államfő Donald Trump amerikai elnökkel találkozik, és csatlakozik az amerikai vezetésű, az Iszlám Állam elleni szövetséghez. Egy amerikai kormányilletékes korábban közölte, hogy Washington fontolgatja katonai jelenlétét Szíriában, hogy hatékonyan harcolhasson az Iszlám Állam ellen.

Borítókép: Ahmed es-Saraa szíria ideiglenes elnöke (Fotó: AFP)