Német katonák indulnak a lengyel határhoz

A német védelmi minisztérium bejelentése szerint a Bundeswehr katonái 2026 áprilisától kezdődően csatlakoznak a lengyel védelmi erőkhöz Lengyelország keleti, Belarusszal és Oroszországgal közös határszakaszán. A berlini tárca tájékoztatása alapján a misszió első üteme 2027 végéig tart majd – számol be róla a Politico brüsszeli hírportál.

A Bundeswehr katonái ásnak árkokat és telepítenek drótakadályokat Lengyelország keleti határán (Illusztráció, forrás: ANP via AFP)

Bár csupán néhány tucat német katonáról van szó, a lépés szimbolikus és geopolitikai súlya messze túlmutat a létszámon. A második világháború óta ugyanis rendkívül érzékeny kérdésnek számított bármilyen német katonai jelenlét lengyel földön, ám az orosz–ukrán háború felülírta a történelmi reflexeket.

A német kontingens feladata kifejezetten a terep előkészítésére és a fizikai védelem kiépítésére összpontosít.

A berlini minisztérium szóvivője szerint a katonák mérnöki munkákat végeznek majd: védelmi állásokat építenek ki, lövészárkokat ásnak, szögesdrót akadályokat telepítenek és harckocsiakadályokat létesítenek.

Ezek az intézkedések szerves részét képezik annak a gigantikus, mintegy 2,3 milliárd eurós (közel 900 milliárd forintos) „Keleti pajzs” (Tarcza Wschód) programnak, amelyet Varsó tavaly hirdetett meg.

A német katonák feladatai – árkok ásása, tankcsapdák telepítése – egyértelműen arra utalnak, hogy Európa a hidegháborús logikára állt vissza. A bizalomépítés korszaka véget ért; helyét a beton, az acél és a fegyveres elrettentés vette át. A Keleti pajzs kiépítése egyúttal azt is jelzi, hogy Varsó és Berlin hosszú távú konfrontációra rendezkedik be Oroszországgal szemben, ami állandósítja a háborús pszichózist, miközben a diplomáciai megoldások keresése háttérbe szorul.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)