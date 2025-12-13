Lengyelország nem vár: közös hitelből finanszíroznák az európai fegyverkezést

Rendkívüli

Orbán Viktor: Arra szerződtem, hogy megváltoztassam a sorsunkat!

Lengyelország az európai elit új fegyverkezési törekvéseinek élére állhat. Varsó „bomba bankot” sürget az EU-ban, hogy hitelből pótolhassa a kontinens védelmi hiányát, miközben Németország ellenáll az elképzelésnek. A javaslat szerint a tagállamok csak mérsékelt összegeket fizetnének be, amelyet a magánszektorból felvett hitelek egészítenének ki.

Sebők Barbara
2025. 12. 13. 12:15
Lengyelország az európai elit új fegyverkezési törekvéseinek élére áll Forrás: AFP
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Lengyelország védelmi minisztere élesen bírálta az európai vezetők jelenlegi biztonságpolitikáját, és sürgette a kontinens katonai erejének gyors megerősítését. Varsó a hitelalapú finanszírozási modell mellett érvel, amely magántőkét vonna be, és így évi több száz milliárd eurós hiányt pótolhatna. A lengyel kormány szerint csak egy erős, jól felfegyverzett Európa biztosíthatja az amerikai katonai jelenlét fenntartását a kontinensen. A miniszter szerint sürgősen létre kell hozni egy európai „újrafegyverkezési bankot”, amely a hadseregek modernizációját és a fegyveripar fejlesztését finanszírozná – írja a The Times.

Lengyelország védelmi minisztere élesen bírálta az európai vezetők jelenlegi biztonságpolitikáját
Lengyelország védelmi minisztere élesen bírálta az európai vezetők jelenlegi biztonságpolitikáját (Fotó: AFP)

Kosiniak-Kamysz hangsúlyozta: az EU jelenlegi, 150 milliárd eurós fegyverkezési alapja messze nem elég a valós kihívásokhoz. 

Több tagország küzd azzal, hogy biztosítsa a NATO által kitűzött katonai célokat, és felépítse az Oroszország elleni elrettentő képességet, amely évente akár 250 milliárd eurós pluszköltséget jelenthet. Bár 2022-ben elindították a Biztonsági Akció Európáért (SAFE) programot, Kosiniak-Kamysz szerint a kezdeményezés csak csepp a tengerben. 

A miniszter radikális lépésre szólított fel: egy közös európai „bomba bank” létrehozására, amely lehetővé tenné a katonai beszerzések gyorsítását és a fegyveripari kapacitások azonnali bővítését.

A javaslat szerint a tagállamok csak mérsékelt összegeket fizetnének be, amelyet a magánszektorból felvett hitelek egészítenének ki. 

Így a gyártók nem lennének a lassú, bürokratikus folyamatok rabjai, hanem azonnal növelhetnék termelési kapacitásukat. Lengyelország az első jelentős ország, amely hivatalosan is kiállt a terv mellett, bár a varsói kormány saját modellt részesít előnyben: a 2022-ben bevezetett költségvetésen kívüli fegyvertámogatási alap (FWSZ) évi mintegy 15 milliárd fontnyi beruházást biztosít a hadsereg számára.

A The Timesnak adott interjújában Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hangsúlyozta: Európának sürgősen szüksége van egy erősebb, nagy léptékű intézményre a védelmi kiadások gyors mozgósításához. 

Lengyelország nem vár

A miniszter szerint, ha a NATO 5 százalékos katonai kiadási célját nem akarják a jövő évtizedre halasztani, hanem már ebben az évtizedben teljesíteni szeretnék, egyes országoknak segítségre van szüksége a hitelek és kötelezettségek felvállalásához. Kosiniak-Kamysz világossá tette: az EU-nak felül kell vizsgálnia stratégiai prioritásait, és a védelemnek kell az első helyre kerülnie. A miniszter hangsúlyozta: 

Csak akkor lehetünk megbízható partnerei az Egyesült Államoknak, ha mi magunk is erősek vagyunk.

Hozzátette, céljuk, hogy az amerikai katonák ne vonuljanak ki Európából, de ehhez az is szükséges, hogy a kontinens komolyan vállalja saját védelmi feladatait. Kosiniak-Kamysz szerint tévedés lenne abban bízni, hogy Moszkvával hosszú távú üzleteket lehetne újra kötni; az ilyen remények szerinte előbb-utóbb szertefoszlanak.

Lengyelország jelenleg Európa legnagyobb hagyományos hadseregével rendelkezik a NATO-ban az Egyesült Államok és Törökország után, összesen 218 ezer fővel. 

  • Ebből 158 ezer hivatásos katona, 
  • körülbelül 40 ezer önkéntes a területi védelmi erőkben, 
  • emellett különböző más katonai ágazatokban is szolgálnak. 

Az ország a Keleti Pajzs részeként 2,4 milliárd eurós fizikai és elektronikus védelmi rendszert épít az orosz és belarusz határ mentén, amely magában foglalja a drónellenes védelmet is.

Borítókép: Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

