Lengyelország nem vár: közös hitelből finanszíroznák az európai fegyverkezést

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Lengyelország védelmi minisztere élesen bírálta az európai vezetők jelenlegi biztonságpolitikáját, és sürgette a kontinens katonai erejének gyors megerősítését. Varsó a hitelalapú finanszírozási modell mellett érvel, amely magántőkét vonna be, és így évi több száz milliárd eurós hiányt pótolhatna. A lengyel kormány szerint csak egy erős, jól felfegyverzett Európa biztosíthatja az amerikai katonai jelenlét fenntartását a kontinensen. A miniszter szerint sürgősen létre kell hozni egy európai „újrafegyverkezési bankot”, amely a hadseregek modernizációját és a fegyveripar fejlesztését finanszírozná – írja a The Times.

Lengyelország védelmi minisztere élesen bírálta az európai vezetők jelenlegi biztonságpolitikáját (Fotó: AFP)

Kosiniak-Kamysz hangsúlyozta: az EU jelenlegi, 150 milliárd eurós fegyverkezési alapja messze nem elég a valós kihívásokhoz.

Több tagország küzd azzal, hogy biztosítsa a NATO által kitűzött katonai célokat, és felépítse az Oroszország elleni elrettentő képességet, amely évente akár 250 milliárd eurós pluszköltséget jelenthet. Bár 2022-ben elindították a Biztonsági Akció Európáért (SAFE) programot, Kosiniak-Kamysz szerint a kezdeményezés csak csepp a tengerben.