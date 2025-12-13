családpolitikaadókedvezményMagyarország

Nem Orbán-rajongó a brit komikus, de szerinte a magyar családpolitika a legprogresszívebb ötlet Európában

Magyarország politikáját dicsérte a britek csípős megjegyzéseiről ismert humoristája. Csakhogy Jimmy Carr ezúttal egyáltalán nem viccelt, valóban nagyra tartja a magyar kormány családbarát intézkedéseit.

Munkatársunktól
2025. 12. 13. 21:53
Jimmy Carr Fotó: Getty Images via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar kormány családpolitikáját méltatta a kíméletlen beszólásairól híres brit humorista, Jimmy Carr. Carr azonban ezúttal véresen komolyan beszélt, a Triggernomics podcast mikrofonja előtt fejtette ki, miért tartja nagyra az intézkedéseket.

Orbán Viktor és a magyar kormány családpolitikai intézkedéseit méltatta Jimmy Carr
Orbán Viktor és a magyar kormány családpolitikai intézkedéseit méltatta Jimmy Carr (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Nem vagyok a magyar [miniszter]elnök nagy rajongója – futotta le a kötelező nyugati kört Carr, ám ami ezután következett, az minden bizonnyal meglepetésként érheti a hazánkat folyamatosan bíráló külföldi sajtóból tájékozódókat.

A humorista ugyanis nem kevesebbet állít, mint hogy Magyarországon valósult meg az elmúlt húsz év „legprogresszívebb európai politikai gondolata”.

A videóban a három- vagy többgyermekes édesanyák élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentessége kerül a középpontba, amelyet a megszólaló a brit politikusok figyelmébe ajánl.

Bár Carr a szabályozás részleteivel láthatóan nincs teljesen tisztában, a lényeget tűpontosan ragadja meg: a három vagy több gyermek vállalása után járó teljes adómentesség, azaz a „ding, ding, ding, soha többé jövedelemadó” koncepciója forradalmi.

Ez hihetetlenül progresszív. Kezeli a nemek közötti bérszakadékot

– érvel Jimmy Carr, rámutatva arra az egyszerű tényre, amit a magyar kormány már több mint egy évtizede hangoztat: a gyermekvállalás miatt a nők hátrányba kerülhetnek a munkaerőpiacon, és az állam feladata ezt a hátrányt kompenzálni. A brit véleményvezér szerint, ha visszaadjuk a nőknek ezt a pénzt, azzal nemcsak a bérkülönbségeket szüntetjük meg, de ösztönözzük az édesanyákat a munkaerőpiacra való visszatérésre is, amivel egyben a gyermekeik számára is pozitív példát adnak.

A legfontosabb gondolat azonban a költségvetési aggályok lesöprése.

Nem érdekel, mennyibe kerül, mert a demográfia a sors. Ha több embert bátorítunk a gyermekvállalásra és megkönnyítjük a dolgukat, az egy jobb világot eredményez

– hangsúlyozta.

A Magyar Nemzet már több ízben foglalkozott a Családvédelmi Akcióterv jelentőségével. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a kormány célja kezdettől fogva az volt, hogy a gyermekvállalás ne anyagi kockázatot, hanem előnyt jelentsen a családok számára.

A három- és többgyermekes anyák szja-mentessége nem csupán egy adókedvezmény, hanem a megbecsülés jele. 

Mint imsert, a kormányzat döntése értelmében 2025. október 1-jétől a három gyermeket nevelő édesanyák teljes szja-mentességet élveznek a munkával szerzett jövedelmük után. Ez azt jelenti, hogy az érintettek fizetéséből a személyi jövedelemadót nem vonják le, az teljes egészében a munkavállalónál marad. A kedvezmény mintegy 200–250 ezer háromgyermekes édesanyát érinthet, a kormány számításai szerint évi 200 milliárd forint az a többlet, amivel az érintett szülők gazdálkodhatnak. 

Európában egyedülálló módon Magyarország ismeri el leginkább az anyák áldozatvállalását, nem segélyekkel, hanem a munkaalapú társadalom keretein belül nyújtott támogatással, amit Jimmy Carr követendő példaként állítana a brit politikusok elé.

A videó üzenete különösen aktuális ma, amikor Nyugat-Európa továbbra is a bevándorlással próbálja orvosolni a népességfogyást, miközben társadalmi feszültségekkel küzd. Ezzel szemben a magyar álláspont változatlan: a jövőt a magyar gyermekek jelentik.

Nem ez az első alkalom, hogy angolszász területről érkezik elismerés. Korábban Tucker Carlson amerikai konzervatív véleményvezér és Jordan Peterson kanadai pszichológus is méltatta a magyar családpolitikát, kiemelve, hogy a „demográfiai tél” ellen csak radikális, családközpontú lépésekkel lehet védekezni. De még maga J. D. Vance amerikai alelnök is követendő példaként hozta fel a magyar intézkedéseket.

Carr mostani nyilatkozata is rámutat: a józan ész politikája iránti igény elementáris a nyugati választók körében is.

Miért nem csináljuk ezt mi is?

– teszi fel a költői kérdést Carr.

Többen lenni jó dolog

– emeli ki zárásként.

Borítókép: Jimmy Carr (Fotó: Getty Images via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

NoÁr, a retkes bunkó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.