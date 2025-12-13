Nem Orbán-rajongó a brit komikus, de szerinte a magyar családpolitika a legprogresszívebb ötlet Európában

A magyar kormány családpolitikáját méltatta a kíméletlen beszólásairól híres brit humorista, Jimmy Carr. Carr azonban ezúttal véresen komolyan beszélt, a Triggernomics podcast mikrofonja előtt fejtette ki, miért tartja nagyra az intézkedéseket.

Orbán Viktor és a magyar kormány családpolitikai intézkedéseit méltatta Jimmy Carr (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Nem vagyok a magyar [miniszter]elnök nagy rajongója – futotta le a kötelező nyugati kört Carr, ám ami ezután következett, az minden bizonnyal meglepetésként érheti a hazánkat folyamatosan bíráló külföldi sajtóból tájékozódókat.

A humorista ugyanis nem kevesebbet állít, mint hogy Magyarországon valósult meg az elmúlt húsz év „legprogresszívebb európai politikai gondolata”.

A videóban a három- vagy többgyermekes édesanyák élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentessége kerül a középpontba, amelyet a megszólaló a brit politikusok figyelmébe ajánl.

Bár Carr a szabályozás részleteivel láthatóan nincs teljesen tisztában, a lényeget tűpontosan ragadja meg: a három vagy több gyermek vállalása után járó teljes adómentesség, azaz a „ding, ding, ding, soha többé jövedelemadó” koncepciója forradalmi.

Ez hihetetlenül progresszív. Kezeli a nemek közötti bérszakadékot

– érvel Jimmy Carr, rámutatva arra az egyszerű tényre, amit a magyar kormány már több mint egy évtizede hangoztat: a gyermekvállalás miatt a nők hátrányba kerülhetnek a munkaerőpiacon, és az állam feladata ezt a hátrányt kompenzálni. A brit véleményvezér szerint, ha visszaadjuk a nőknek ezt a pénzt, azzal nemcsak a bérkülönbségeket szüntetjük meg, de ösztönözzük az édesanyákat a munkaerőpiacra való visszatérésre is, amivel egyben a gyermekeik számára is pozitív példát adnak.

A legfontosabb gondolat azonban a költségvetési aggályok lesöprése.

Nem érdekel, mennyibe kerül, mert a demográfia a sors. Ha több embert bátorítunk a gyermekvállalásra és megkönnyítjük a dolgukat, az egy jobb világot eredményez

– hangsúlyozta.

A Magyar Nemzet már több ízben foglalkozott a Családvédelmi Akcióterv jelentőségével. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a kormány célja kezdettől fogva az volt, hogy a gyermekvállalás ne anyagi kockázatot, hanem előnyt jelentsen a családok számára.