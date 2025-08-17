Újabb részletek derültek ki a Trump-Putyin találkozóról

Az orosz elnök beleegyezett abba, hogy az Egyesült Államok és európai szövetségesei a háború befejezését célzó végleges megállapodás részeként a NATO kollektív védelmi mandátumához hasonló biztonsági garanciát nyújtsanak Ukrajnának – mondta Witkoff a CNN-nek.
A következő engedményt sikerült elérnünk: az Egyesült Államok az 5. cikkhez hasonló védelmet nyújthat, ami az egyik valódi oka annak, hogy Ukrajna a NATO-ba akar belépni
– fogalmazott Steve Witkoff az alaszkai csúcstalálkozó részleteiről beszélve.