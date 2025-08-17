Vlagyimir PutyinNATOSteve WitkoffEgyesült Államok

Újabb részletek derültek ki a Trump-Putyin találkozóról

Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja beszélt arról, hogy Vlagyimir Putyin miről állapodott meg Donald Trumppal az alaszkai csúcstalálkozón.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 17:12
Vlagyimir Putyin és Donald Trump Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE Forrás: ANADOLU
Az orosz elnök beleegyezett abba, hogy az Egyesült Államok és európai szövetségesei a háború befejezését célzó végleges megállapodás részeként a NATO kollektív védelmi mandátumához hasonló biztonsági garanciát nyújtsanak Ukrajnának – mondta Witkoff a CNN-nek.

Putyin és Trump az alaszkai találkozón
Putyin és Trump az alaszkai találkozón Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE/ANADOLU

A következő engedményt sikerült elérnünk: az Egyesült Államok az 5. cikkhez hasonló védelmet nyújthat, ami az egyik valódi oka annak, hogy Ukrajna a NATO-ba akar belépni

– fogalmazott Steve Witkoff az alaszkai csúcstalálkozó részleteiről beszélve. 

Az 5. cikk a 32 tagú kollektíva alapelve, amely kimondja, hogy egy vagy több tag ellen irányuló fegyveres támadás az összes tag ellen irányuló támadásnak minősül.

Witkoff elmondta, hogy ez volt az első alkalom, hogy Putyin ebbe beleegyezett. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

Fontos híreink

