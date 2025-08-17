idezojelek
Hiánypótló plakát Németországból

Tudják, mi a valódi probléma? Nem tudják. Bezzeg a németek, ők tudják.

Mindenekelőtt átnyújtok önöknek egy kis színes csokrot arról, miképpen zajlik ma az élet a nyugati strandokon, uszodákban – tessék, íme, olvasgassák nagy figyelemmel: 

Migránsok támadtak fiatal lányokra egy németországi uszodában

Megdöbbentő migránstámadás egy olasz strandon – videó

Így támadtak az afrikai migránsok a francia piknikezőkre: „Mocskos fehérek, jövünk és kolonizáljunk titeket, és megerőszakoljuk az asszonyaitokat!"

Erőszakos migránsok miatt ürítettek ki egy strandot Spanyolországban + videó

Enyhítették a tízéves kisfiút megerőszakoló migráns ítéletét

Strandon zaklatott nőket egy migráns Spanyolországban

Migránsok zaklattak tinilányokat egy németországi strandon

Szexuális zaklatások és tömegverekedések – rettegnek a német strandolók a vandál migránsok miatt

És így tovább, tudnám még folytatni az idők végezetéig.

De minek? Ugyanis most kiderült, hogy mindez teljesen lényegtelen, ez nem több puszta illúziónál vagy hamis tudatnál, a valódi probléma nem itt keresendő, a valódi probléma nem a nőket és kisfiúkat megerőszakoló, zaklató, rablásból és lopásból élő „strandoló” migránsokkal van. 

Tudják, mi a valódi probléma? Nem tudják. Bezzeg a németek, ők tudják. És ki is plakátolták – íme:

Mondom a plakát feliratát:

 „A rendőrség figyelmeztet az uszodáknál előforduló támadásokra: Amikor egy fehér nő a falábú fiatal fekete fiút tapogatja.”

Na, pupákok? Ehhez mit szóltok? És persze azt hiszitek, ez valami vicc, pedig nem az. Ez ki van téve egy bergheimi uszodában, egy kedves barátom küldte el nekem.

Mondom én, a németek nem hagyják becsapni magukat. Németország legnagyobb problémája ma az, hogy szörnyetegnek kinéző fehér német nők zaklatnak falábú fiatal feketéket.

Aki pedig másképpen gondolja, azt jól feljelentik és elviszi a gondolatrendőrség.

Mondom én, de ismétlem: közeleg a Bergman-féle Kígyótojás…

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

