Hiánypótló plakát Németországból

Mondom a plakát feliratát:

„A rendőrség figyelmeztet az uszodáknál előforduló támadásokra: Amikor egy fehér nő a falábú fiatal fekete fiút tapogatja.”

Na, pupákok? Ehhez mit szóltok? És persze azt hiszitek, ez valami vicc, pedig nem az. Ez ki van téve egy bergheimi uszodában, egy kedves barátom küldte el nekem.

Mondom én, a németek nem hagyják becsapni magukat. Németország legnagyobb problémája ma az, hogy szörnyetegnek kinéző fehér német nők zaklatnak falábú fiatal feketéket.

Aki pedig másképpen gondolja, azt jól feljelentik és elviszi a gondolatrendőrség.

Mondom én, de ismétlem: közeleg a Bergman-féle Kígyótojás…