Hiánypótló plakát Németországból

Mindenekelőtt átnyújtok önöknek egy kis színes csokrot arról, miképpen zajlik ma az élet a nyugati strandokon, uszodákban – tessék, íme, olvasgassák nagy figyelemmel:
Migránsok támadtak fiatal lányokra egy németországi uszodában
Megdöbbentő migránstámadás egy olasz strandon – videó
Így támadtak az afrikai migránsok a francia piknikezőkre: „Mocskos fehérek, jövünk és kolonizáljunk titeket, és megerőszakoljuk az asszonyaitokat!"
Erőszakos migránsok miatt ürítettek ki egy strandot Spanyolországban + videó
Enyhítették a tízéves kisfiút megerőszakoló migráns ítéletét
Strandon zaklatott nőket egy migráns Spanyolországban
Migránsok zaklattak tinilányokat egy németországi strandon
Szexuális zaklatások és tömegverekedések – rettegnek a német strandolók a vandál migránsok miatt
És így tovább, tudnám még folytatni az idők végezetéig.
De minek? Ugyanis most kiderült, hogy mindez teljesen lényegtelen, ez nem több puszta illúziónál vagy hamis tudatnál, a valódi probléma nem itt keresendő, a valódi probléma nem a nőket és kisfiúkat megerőszakoló, zaklató, rablásból és lopásból élő „strandoló” migránsokkal van.
Tudják, mi a valódi probléma? Nem tudják. Bezzeg a németek, ők tudják. És ki is plakátolták – íme: