Strandon zaklatott nőket egy migráns Spanyolországban

Újabb migráns molesztált nőket Spanyolországban. A rendőrség őrizetbe vett egy húszéves marokkói állampolgárt a katalóniai Lérida egyik településén, miután két nő feljelentést tett ellene szexuális zaklatás miatt.

Detenido un magrebí de 20 años por agredir sexualmente a dos chicas en una piscina municipal de Léridahttps://t.co/VZ78hqTWYw — LA GACETA (@gaceta_es) July 25, 2024

Arról számoltak be, hogy a bevándorló a helyi strandon kihasználta az ott lévő embertömeget, odalépett hozzájuk és a beleegyezésük nélkül többször is megérintette a feneküket. Az áldozatok nem halogatták a történtek bejelentését a rendőrségnek, így a férfit még a strandon sikerült elfogni, bár nem volt egyszerű, ugyanis ellenszegült a rendőröknek és meg is támadta őket. Az agresszor ráadásul egy 14 éves gyerekkel töltötte az időt a vízparton, aki szintén erőszakosan lépett fel az ügynökökkel szemben.

A marokkói férfit két felnőtt szexuális zaklatása mellett a rendvédelmi tisztviselők elleni támadás miatt, a tinédzsert pedig csak utóbbi miatt vonják majd felelősségre.

Néhány héttel ezelőtt a dél-spanyolországi Andalúzia legfelsőbb bírósága tíz év börtönbüntetésre ítélt egy férfit hasonló bűncselekmény miatt.

⚖️ El TSJA ha ratificado la condena por varios delitos de abusos sexuales a un hombre que abusó de seis menores, una de ellas de 13 años, en un parque acuático de Sevilla. https://t.co/DeXf0KgQZf#TSJA #abcdesevilla #ParqueAcuático #Sevilla #SeguridadInfantil — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) May 17, 2024

Az ottani támadó 2021-ben a sevillai csúszdapark egyik medencéjében fogdosott osztálykiránduláson lévő lányokat, összesen hat főt, akik közül az egyik mindössze 13 éves volt. A gyerekek együtt értesítették a történtekről a velük lévő oktatót, aki követte a férfit a parkban, miközben segítséget kért a létesítmény biztonsági őreitől, akik kihívták a rendőrséget. Nem ez volt a héten az egyetlen ilyen bírósági ítélet Spanyolországban. Valladolidban négy év börtönt szabtak ki két marokkói férfira, akik egy 18 és egy 16 éves lány megerőszakolása miatt kerültek a vádlottak padjára.

Condenan a cuatro años de prisión a dos marroquíes por violar a dos jóvenes (una de ellas menor de edad) en las fiestas de Simancas (Valladolid) https://t.co/ngferTnSzl — LA GACETA (@gaceta_es) July 26, 2024

A támadásra 2022-ben a város védőszentjének ünnepségén került sor a támadók kocsijában.

Borítókép: Hiába járőröznek a strandokon a spanyol rendőrök, az agresszív migránsok miatt a tengerparton senki sincs biztonságban (Fotó: AFP/Jaime Reina)